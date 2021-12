CellCarta consolide son expertise en génomique et ajoute des services de RCP numérique (dPCR) à son éventail en procédant à l'acquisition de Biogazelle

Forte d'une longue expérience dans l'analyse de l'expression génique, l'équipe hautement qualifiée de Biogazelle est à l'avant-plan de l'application des technologies de qPCR et de dPCR. Les co-fondateurs, Jan Hellemans et Jo Vandesompele, sont reconnus à l'internationale pour l'établissement de normes dans l'analyse de l'expression génique. Biogazelle, société dérivée de l'Université de Ghent qui a bénéficié du support financier de BNP Paribas et des fonds d'investissement Qbic, PMV et la Fondation Fournier-Majoie, a été le premier laboratoire européen à proposer la technologie de dPCR et reste à l'avant-garde de la recherche et des besoins du marché. Le groupe offre également des processus spécialisés de séquençage de l'ARN à partir d'échantillons cliniques comme les biopsies liquides et les tissus FFIP (fixés au formol et inclus dans la paraffine).

« L'expertise de pointe de Biogazelle en génomique permettra à CellCarta de soutenir davantage les programmes de développement clinique de ses clients, en leur offrant des solutions clés leur permettant de relever leurs défis cliniques et propulser leurs programmes en immunologie ou autres domaines thérapeutiques », a déclaré Martin LeBlanc, Chef de la Direction de CellCarta. L'acquisition de Biogazelle s'inscrit dans la stratégie de croissance de CellCarta visant à être le partenaire de choix pour les services de médecine de précision, et permettra à l'organisation d'élargir ses services génomiques, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. « Nous sommes ravis de nous joindre à CellCarta. Comme nos deux organisations sont guidées par l'excellence scientifique et l'innovation, cette étape est une suite logique pour notre entreprise afin de maximiser notre savoir-faire et nos services à l'échelle mondiale. », a déclaré Roel Sterken, PDG de Biogazelle.

Tout en continuant à offrir son éventail actuel de services génomiques, Biogazelle deviendra le Centre d'Excellence de CellCarta pour le développement de tests complexes de biomarqueurs génomiques. L'acquisition permet à CellCarta d'étendre son offre à des clients dans des domaines à forte demande en analyse génomique, tels que l'immuno-oncologie et la thérapie cellulaire et génique.

À propos de CellCarta

CellCarta est le principal fournisseur de services de laboratoire spécialisés en médecine de précision pour l'industrie biopharmaceutique. Grâce à ses plateformes analytiques intégrées en immunologie, en histopathologie, en protéomique et en génomique, ainsi qu'à ses services de prélèvement et de logistique d'échantillons, CellCarta soutient l'ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques de stade avancé. La société exerce ses activités dans le monde entier avec 10 sites situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Australie et en Chine.

Pour de plus amples renseignements : cellcarta.com

À propos de Biogazelle

Biogazelle offre des services de laboratoire spécialisés dans la quantification des acides nucléiques (expression génique, mutation et analyse du nombre de copies, criblage d'oligonucléotides antisens) afin de soutenir la mise au point d'approches diagnostiques et thérapeutiques par ses clients. Elle offre également des processus adaptés aux échantillons cliniquement pertinents, des biopsies liquides aux tissus fixés. En outre, le programme d'élaboration de biomarqueurs de l'ARN de Biogazelle propose une solution complète, de la découverte de panels de marqueurs de l'ARN (y compris de biopsies liquides) à la mise au point d'un test de diagnostic moléculaire par ACP. Biogazelle agit également à titre de laboratoire spécialisé dans le domaine des essais cliniques et des diagnostics de routine.

Pour de plus amples renseignements : biogazelle.com (en anglais seulement)

