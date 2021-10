Cellebrite étend sa plateforme d'intelligence numérique leader de l'industrie avec le lancement d'un système de gestion des preuves numériques pour les enquêtes basé sur le SaaS

Cellebrite Guardian simplifie et sécurise la gestion, le partage et l'examen des preuves numériques dans le cadre du processus d'enquête d'un organisme de sécurité publique

PETAH TIKVA, Israël, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui la sortie d'une nouvelle version de Cellebrite Guardian, qui est désormais le système de gestion des preuves numériques (DEMS) d'investigation basé sur le cloud, système le plus complet de l'industrie, conçu pour transformer la gestion des preuves et du flux de travail tout au long du processus d'enquête. Guardian est la toute dernière offre de la plateforme d'intelligence numérique (DI) d'investigation de Cellebrite, à laquelle font confiance les agences du monde entier pour transformer leurs enquêtes et les rendre plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces.

Guardian offre des capacités uniques et innovantes qui aideront les agences à relever leurs défis en matière d'investigation en fait de « big data » et de groupes de travail en silo. Cela est réalisé en reliant plusieurs parties du flux de travail de l'enquête : gestion des preuves, stockage, partage, rapports et capacités d'examen inégalées, le tout dans un système simple, sécurisé et évolutif, afin d'obtenir plus rapidement les faits pertinents de l'affaire.

« La gestion des preuves numériques est au cœur des préoccupations des organismes de sécurité publique du monde entier, qui continuent de mettre l'accent sur la mise en œuvre de stratégies de gestion des preuves numériques et de protection de la vie privée dans le cadre des enquêtes », a déclaré Alison Brooks, vice-présidente des pratiques de sécurité publique mondiales et américaines d'IDC. « Les agences s'appuient de plus en plus sur la recherche de preuves numériques pertinentes dans des volumes de données massifs pour assurer la sécurité du public. C'est pourquoi nous constatons une utilisation croissante des solutions de gestion des preuves numériques pour les enquêtes, ainsi que des plateformes de calcul en cloud dans la sécurité publique, afin de transformer les enquêtes avec agilité, évolutivité et rapidité. »

Accélérer le temps de résolution des affaires

Un DEMS d'investigation basé sur le cloud offre aux agences une alternative plus efficace et plus rentable que les processus manuels ou un système sur site en éliminant les risques et en réduisant les coûts de stockage, de matériel et de maintenance du système. En s'appuyant sur l'environnement hautement sécurisé AWS GovCloud, Guardian offre également des avantages supplémentaires en matière de sécurité. Tirant parti des avantages de l'AWS Cloud, Guardian accélère le temps de résolution des affaires d'une agence et rationalise la collaboration entre les différentes parties prenantes du processus d'enquête numérique.

Élimination des processus manuels

Dans de nombreuses agences, la gestion des preuves numériques est encore un processus manuel et fastidieux impliquant des clés USB, des DVD ou des CD-ROM et des dispositifs matériels inadéquats pour examiner et partager rapidement des fichiers volumineux.

Cellebrite Guardian élimine les processus manuels en déplaçant le processus de gestion des preuves numériques dans un environnement Cloud. Cette approche :

Réduit considérablement le risque de mauvaise manipulation ou de perte de preuves , un aspect important du renforcement de la confiance du public dans les forces de l'ordre

, un aspect important du renforcement de la confiance du public dans les forces de l'ordre Permet de visualiser instantanément, dans le navigateur, les rapports UFDR (fichiers créés par l'analyseur physique UFED), quel que soit le dispositif ou la vitesse de téléchargement, ce qui accélère le processus d'examen et réduit les coûts de matériel

dans le navigateur, les rapports UFDR (fichiers créés par l'analyseur physique UFED), quel que soit le dispositif ou la vitesse de téléchargement, ce qui accélère le processus d'examen et réduit les coûts de matériel Crée un dépôt principal unifié pour tous les dossiers de preuves numériques et physiques, ce qui réduit les coûts de stockage sur site et allège la pression sur les budgets des services

pour tous les dossiers de preuves numériques et physiques, ce qui réduit les coûts de stockage sur site et allège la pression sur les budgets des services Permet une collaboration en temps réel entre les examinateurs, les analystes, les enquêteurs et les procureurs

entre les examinateurs, les analystes, les enquêteurs et les procureurs Garantit le respect des réglementations en matière de gestion des données et crée des journaux d'audit qui offrent visibilité et transparence sur l'ensemble de la chaîne de contrôle

« Aujourd'hui, les agences cherchent à obtenir le moindre avantage dès le début d'une enquête » a déclaré Ronnen Armon, directeur des produits et de la technologie de Cellebrite. « Chez Cellebrite, notre objectif est d'aider les agences à transformer leurs enquêtes pour qu'elles deviennent plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces. Cette version de Cellebrite Guardian offre une solution complète et rentable pour les aider à stocker, partager et examiner les preuves numériques et physiques, ce qui est l'un des plus grands défis auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. »

La disponibilité générale de cette version de Cellebrite Guardian est prévue au quatrième trimestre 2021. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site ici .

