Cellebrite pioniert als eerste in de branche voor dataverzameling op afstand via mobiele apparaten

Enterprise Endpoint Intelligence-platform verenigt voor het eerst het verzamelen van externe mobiele en computerdata in één krachtige oplossing die het bedrijfsrisico helpt verlagen door de mogelijkheden voor e-discovery en bedrijfsonderzoeken te versterken

PETAH TIKTSON, Israël, 30 september 2021 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI, Ltd. (NASDAQ: CLBT) ("Cellebrite"), een voorloper in Digital Intelligence (DI)-oplossingen voor de publieke en private sector, heeft vandaag de release aangekondigd van mobiele dataverzameling op afstand voor Cellebrite Endpoint Inspector, de laatste update van zijn cloud-first-oplossing voor verzameling op afstand voor e-discovery en bedrijfsonderzoeken. Het is de eerste oplossing op de markt met de mogelijkheid om op afstand bewijsmateriaal op te halen van mobiele iOS- en Android-apparaten en Mac- en Windows-computers.

De introductie van dataverzameling op afstand via mobiele apparaten is de nieuwste stap in de inspanningen van Cellebrite om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van bedrijfsorganisaties op het gebied van bedrijfsonderzoeken, e-discovery en incidentrespons met een geïntegreerde Endpoint Intelligence-oplossing die hun vermogen vergroot om snel actie te ondernemen tegen bedreigingen met toonaangevende dataverzameling en analysemogelijkheden die eenvoudig, effectief en efficiënt zijn.

"We hebben ons gericht op het vereenvoudigen van de medewerkerervaring tijdens het verzamelen van data en hebben onze domeinexpertise ingezet om Endpoint Inspector te ontwikkelen om de complexiteit van het verzamelingsproces te automatiseren en bedrijfsonderbrekingen te beperken," aldus Ken Basore, GM Enterprise Solutions, Cellebrite. "Bij bedrijven die Endpoint Inspector inzetten, hoeven medewerkers niet langer hun apparaat in te leveren of uren door te brengen met intern ondersteunend personeel om complexe procedures te volgen. We zijn verheugd dat we deze waarde kunnen bieden aan onze zakelijke klanten in life sciences, banken, verzekeringen en andere sectoren.

De mogelijkheid om dataverzameling van computers en mobiele apparaten te verenigen, komt op een kritiek moment voor bedrijven, waarbij verschillende opkomende trends druk uitoefenen op bedrijfsonderzoeken en het e-discovery-proces:

Medewerkers zijn voor hun werk afhankelijk van persoonlijke apparaten: een derde (33%) van de mensen gebruikt een persoonlijk apparaat zoals een computer of smartphone om het thuiswerken te vergemakkelijken. De nieuwe mobiele verzamelingsmogelijkheid op afstand van Cellebrite kan bewijs verzamelen van apparaten die zich binnen of buiten het IT-netwerk van een bedrijf bevinden, zodat deze essentiële informatie niet verloren gaat.

een derde (33%) van de mensen gebruikt een persoonlijk apparaat zoals een computer of smartphone om het thuiswerken te vergemakkelijken. De nieuwe mobiele verzamelingsmogelijkheid op afstand van Cellebrite kan bewijs verzamelen van apparaten die zich binnen of buiten het IT-netwerk van een bedrijf bevinden, zodat deze essentiële informatie niet verloren gaat. Kritische communicatie verschuift naar berichten-apps : 73% van de medewerkers geeft aan dat ze mobiele en consumentenberichtenapps zoals WhatsApp gebruiken voor zakelijke doeleinden. De nieuwe mobiele verzamelingsmogelijkheden op afstand van Cellebrite stellen onderzoekers en e-discovery-professionals in staat om deze informatie te verzamelen en een ruimer en completer beeld van gebeurtenissen te creëren.

: 73% van de medewerkers geeft aan dat ze mobiele en consumentenberichtenapps zoals WhatsApp gebruiken voor zakelijke doeleinden. De nieuwe mobiele verzamelingsmogelijkheden op afstand van Cellebrite stellen onderzoekers en e-discovery-professionals in staat om deze informatie te verzamelen en een ruimer en completer beeld van gebeurtenissen te creëren. Het personeelsbestand is steeds vaker verspreid: De opkomst van werken op afstand heeft ook geleid tot gedistribueerde teams verspreid over geografische gebieden en locaties. De oplossing op afstand van Cellebrite vermindert de tijd en de financiële impact van het verzamelen van data van deze medewerkers - waardoor de kosten en het ongemak van verzending of koeriersapparatuur voor hen worden verminderd.

Basore vervolgt: "Bedrijfsonderzoekers staan onder grote druk en moeten nu de extra uitdaging aangaan om data te verzamelen om zaken te ondersteunen van een geografisch verspreid hybride personeelsbestand, dat meer apparaten en berichtenservices dan ooit tevoren gebruikt voor professionele communicatie. De aankondiging van vandaag onderstreept het strategische belang van de cloudmogelijkheden van Cellebrite en onze toewijding om ervoor te zorgen dat bedrijfsonderzoekers zich kunnen aanpassen aan een hybride personeelsbestand."

Cellebrite heeft beveiligingen in de oplossing geïntroduceerd, waaronder de functie Smart Collections, die ervoor zorgt dat alleen informatie die relevant is voor het onderzoek van elk apparaat wordt afgehaald. Medewerkers moeten expliciete toestemming geven voordat hun gegevens worden verzameld. Een registratie van deze toestemming wordt automatisch gemaakt als onderdeel van het detectieproces voor auditdoeleinden.

Deze nieuwe oplossing is direct te koop. Ga voor meer informatie of om een oplossingsdemo aan te vragen naar www.cellebrite.com/en/enterprise-solutions.

Over Cellebrite

De missie van Cellebrite (Nasdaq: CLBT) is om haar klanten in staat te stellen levens te beschermen en te redden, gerechtigheid te versnellen en de privacy in gemeenschappen over de hele wereld te beschermen. Cellebrite is de wereldleider in Digital Intelligence-oplossingen voor de publieke en private sector en stelt bedrijven in staat om de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken onder de knie te krijgen door intelligentieprocessen te stroomlijnen. Het Digital Intelligence-platform en de oplossingen van Cellebrite worden vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 140 landen en transformeren de manier waarop klanten gegevens verzamelen, beoordelen, analyseren en beheren in wettelijk gesanctioneerde onderzoeken. Ga voor meer informatie naarwww.cellebrite.com en https://investors.cellebrite.com.

Voorzichtigheid met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de "safe harbor"-bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "voorspellen", "van plan zijn", "zoeken", "doel", "anticiperen", "geloven", "zou kunnen", "doorgaan", "verwachten", "schatten", "kunnen", "plannen", "vooruitzichten", "toekomst" en "projecteren" en andere soortgelijke uitdrukkingen die toekomstige gebeurtenissen of trends voorspellen, projecteren of aangeven of die geen verklaringen zijn van historische zaken. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen bevatten geschatte financiële informatie. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot inkomsten, winst, prestaties, strategieën, vooruitzichten en andere aspecten van de activiteiten van Cellebrite zijn gebaseerd op huidige verwachtingen die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden. Een aantal factoren kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk verschillen van die aangegeven door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het vermogen van Cellebrite om technologisch geavanceerde oplossingen te ontwikkelen en succesvol te integreren met de softwareoplossingen die door klanten worden gebruikt; acceptatie van oplossingen door klanten; fouten, storingen, defecten of bugs in oplossingen; het niet behouden van de productiviteit van verkoop- en marketingpersoneel of het inhuren, integreren en behouden van extra verkoop- en marketingpersoneel; de impact van de wereldwijde COVID-19 pandemie; de impact van concurrentie op de prijsstelling en op het marktaandeel van Cellebrite; suboptimale resultaten van producten door misbruik door klanten; het falen van Cellebrite om zijn reputatie en merk te behouden en te verbeteren; onnauwkeurigheid van de schattingen van marktkansen van Cellebrite en voorspellingen van marktgroei; veranderingen in verpakkingen en licentiemodellen die een negatief effect hebben op het vermogen om klanten aan te trekken of te behouden; falen om toekomstige groei effectief te beheren; het niet introduceren van nieuwe oplossingen en add-ons; problemen bij het gebruik van kunstmatige intelligentie die leiden tot reputatieschade of aansprakelijkheid; de behoefte aan extra kapitaal om de groei van activiteiten van Cellebrite te ondersteunen; het niet handhaven van de veiligheid van de operaties en de integriteit van softwareoplossingen; de impact van overheidsbegrotingscycli en -kredieten, vroegtijdige beëindiging, audits, onderzoeken, sancties en boetes; een daling van de overheidsbegrotingen, veranderingen in uitgaven of budgettaire prioriteiten, of vertragingen bij de gunning van contracten; het niet adequaat verkrijgen, behouden, beschermen en afdwingen van de intellectuele eigendom van Cellebrite of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; percepties of rechterlijke of regelgevende beslissingen dat de oplossingen van Cellebrite privacyrechten schenden; het gebruik van oplossingen door klanten op een manier die onverenigbaar is of wordt geacht met mensenrechten; het niet naleven van wetten met betrekking tot privacy, gegevensbescherming en beveiliging, technologiebescherming, sancties, exportcontroles en andere zaken; en andere factoren, risico's en onzekerheden uiteengezet in de secties getiteld "Risicofactoren" en "Waarschuwing betreffende toekomstgerichte verklaringen" in de definitieve volmachtverklaring/prospectus ingediend bij de SEC op 5 augustus 2021 en in andere documenten ingediend door Cellebrite met de SEC, die gratis beschikbaar zijn op www.sec.gov. U wordt gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop ze zijn gemaakt, in deze mededeling of elders. Cellebrite neemt geen verplichting op zich om haar toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, als de omstandigheden veranderen, tenzij anders vereist door veiligheidseisen en andere toepasselijke wetten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637793/Cellebrite_Enterprise_Solutions_Logo.jpg

