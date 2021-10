Cellebrite va acquérir Digital Clues, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché en tant que fournisseur de plateforme d'intelligence numérique d'investigation de bout en bout

Le début d'une enquête est soumis à des contraintes de temps, et les informations doivent être recueillies aussi rapidement que possible. Les solutions de renseignement open source de Digital Clues donnent un coup de fouet aux efforts de renseignement et d'enquête des forces de l'ordre lorsqu'il n'y a pas de cibles et très peu d'indices, en aidant les clients à collecter et à connecter des données provenant de nombreuses sources dynamiques, notamment le web de surface, le web profond et le dark web.

Basée en Israël, Digital Clues dispose d'une équipe de plus de 20 personnes, avec un fort contingent de spécialistes en recherche et développement et une équipe de direction ayant des décennies d'expérience dans le domaine du renseignement, du big data et de la sécurité pour les agences de sécurité publique et les entreprises. La technologie de Digital Clues est disponible à la fois en tant qu'offre SaaS et en tant que logiciel sur site. Leurs solutions permettent de collecter de grandes quantités de données provenant de diverses sources, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour tirer des enseignements précieux sur des personnes ou des entités suspectes, tout en enrichissant d'autres preuves numériques avec des informations précieuses open source.

Yossi Carmil, PDG de Cellebrite, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer cette acquisition, une étape importante dans la réalisation de notre vision de construire une plateforme d'intelligence numérique d'investigation de bout en bout. Les capacités de renseignement open source fournissent aux organismes d'application de la loi des outils essentiels pour tirer parti des premières heures cruciales d'une enquête. L'équipe de Digital Clues s'est forgé une solide réputation dans ce domaine et nous sommes impatients de les accueillir dans la famille Cellebrite. »

Yossi Ofek, PDG et président de Digital Clues, apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité intérieure et dirigera les efforts commerciaux de renseignement open source chez Cellebrite. Il commente : « La demande de solutions de renseignement open source basées sur le cloud et sur site est motivée par le besoin croissant de systèmes automatisés pour aider les agences de sécurité publique à passer au crible le raz-de-marée d'informations hébergées sur le Web. Nous partageons l'engagement de Cellebrite à accélérer la justice et sommes ravis de combiner les capacités de Digital Clues avec la plate-forme d'intelligence numérique complète et de premier plan de Cellebrite. »

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2021 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: a pour mission d'aider ses clients à protéger et à sauver des vies, d'accélérer le processus judiciaire et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Cellebrite est le leader mondial des solutions de renseignement numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques autorisées par la loi en rationalisant les processus de renseignement. La plateforme et les solutions de renseignement numérique de Cellebrite, auxquelles font confiance des milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans plus de 140 pays, transforment la manière dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement autorisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nos sites www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent document contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « prévoir », « avoir l'intention », « chercher », « viser », « anticiper », « croire », « pourrait » « continuer », « s'attendre », « estimer », « peut », « planifier », « perspectives », « futur » et « projet » et d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de sujets historiques. Ces déclarations prospectives comprennent des estimations financières. Ces déclarations prospectives concernant le chiffre d'affaires, les bénéfices, les performances, les stratégies, les perspectives et d'autres aspects de l'activité de Cellebrite sont basées sur des attentes actuelles qui sont soumises à des risques et des incertitudes. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les résultats diffèrent matériellement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent notamment : La capacité de Cellebrite à développer des solutions technologiquement avancées et à s'intégrer avec succès aux solutions logicielles utilisées par les clients ; l'acceptation des solutions par les clients ; les erreurs, les défaillances, les défauts ou les bogues dans les solutions ; l'incapacité à maintenir la productivité du personnel de vente et de marketing ou à embaucher, intégrer et retenir du personnel de vente et de marketing supplémentaire ; l'impact de la pandémie mondiale de COVID-19 ; l'impact de la concurrence sur les prix et sur la part de marché de Cellebrite ; les résultats sous-optimaux des produits en raison d'une mauvaise utilisation par les clients ; l'incapacité de Cellebrite à maintenir et à améliorer sa réputation et sa marque ; l'inexactitude des estimations de l'opportunité de marché de Cellebrite et des prévisions de croissance du marché ; des changements dans les modèles d'emballage et de licence qui affectent négativement la capacité à attirer ou à conserver les clients ; l'incapacité à gérer efficacement la croissance future ; l'incapacité à introduire de nouvelles solutions et des modules complémentaires ; des problèmes dans l'utilisation de l'intelligence artificielle entraînant un préjudice de réputation ou une responsabilité ; le besoin de capitaux supplémentaires pour soutenir la croissance de l'activité de Cellebrite ; une incapacité à maintenir la sécurité des opérations et l'intégrité des solutions logicielles ; l'impact des cycles de budgétisation et des crédits gouvernementaux, la résiliation anticipée, les audits, les enquêtes, les sanctions et les pénalités ; une baisse des budgets gouvernementaux, des changements dans les dépenses ou les priorités budgétaires, ou des retards dans l'attribution des contrats ; un échec à obtenir, maintenir, protéger et faire respecter de manière adéquate la propriété intellectuelle de Cellebrite ou la violation des droits de propriété intellectuelle d'autrui ; des perceptions ou des décisions judiciaires ou réglementaires selon lesquelles les solutions de Cellebrite violent les droits à la vie privée ; l'utilisation des solutions par les clients d'une manière qui est, ou qui est perçue comme étant, incompatible avec les droits de l'homme ; le non-respect des lois concernant la vie privée, la protection et la sécurité des données, la protection de la technologie, les sanctions, les contrôles à l'exportation et d'autres questions ; et d'autres facteurs, risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées « Facteurs de risque » et « Note d'avertissement concernant les déclarations prospectives » dans la déclaration finale déposée auprès de la SEC le 5 août 2021 et dans d'autres documents déposés par Cellebrite auprès de la SEC, qui sont disponibles gratuitement sur www.sec.gov. Il vous est conseillé de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites, dans cette communication ou ailleurs. Cellebrite ne s'engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, si les circonstances changent, sauf si cela est requis par les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables.

