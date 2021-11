Cembrane se une à Ovivo para impulsionar o crescimento de sua tecnologia de membrana cerâmica de carboneto de silício

Fundada em 2014 e com sede em Lynge, na Dinamarca, a Cembrane fabrica uma membrana plana patenteada de carboneto de silício ("SiC") exclusiva utilizada por OEMs e integradores de sistema de tratamento de água e águas residuais em todo o mundo para uma ampla variedade de aplicações em água potável e efluentes pelos setores público e industrial. A tecnologia da membrana de SiC da Cembrane está integrada em mais de 450 instalações em 65 países e é um complemento perfeito à experiência em processos e sistemas da Ovivo. A Ovivo trabalhou com muitos tipos de membranas no passado, mas após vários anos de testes, instalação e operação de mais de 50 instalações com membranas de SiC da Cembrane, a Ovivo as escolheu como a tecnologia de membrana preferencial para o futuro.

A água é um recurso finito que precisa ser tratado, recuperado e reutilizado o máximo possível. As membranas desempenham um papel fundamental no tratamento da água com a mais alta qualidade e nos permitem purificar e proteger este recurso precioso. Em comparação com as membranas convencionais, que estão sujeitas a dificuldades operacionais ao serem submetidas a tensão, a tecnologia de SiC da Cembrane é muito resiliente, uma vez que as propriedades naturais do carboneto de silício atraem água sem esforço, ao mesmo tempo que repelem os agentes nocivos. Isso resulta em fluxos sustentáveis extremamente altos e na capacidade de operar de forma confiável com altos sólidos e óleos, bem como em outras condições difíceis enfrentadas pelas membranas poliméricas. O carboneto de silício também é um dos materiais de maior dureza do mundo e pode resistir à mais ampla gama de temperaturas, pH, produtos químicos e pressões. As membranas de SiC alcançaram um novo nível de desempenho em algumas das aplicações de tratamento de água e efluentes mais complexas.

A parceria entre a Cembrane e a Ovivo começou em setembro de 2018, quando a Ovivo assinou um acordo de licenciamento exclusivo e assumiu uma participação minoritária na Cembrane. Desde então, a Ovivo integrou com sucesso as membranas de SiC da Cembrane em muitas de suas soluções. A integração da Cembrane ao grupo Ovivo não só aumentará o crescimento nos mercados em que a Ovivo atua hoje, mas também gerará oportunidades com novas soluções que estão alinhadas às necessidades de seus clientes em termos de durabilidade, alto desempenho e sustentabilidade. Como parte da Ovivo, a Cembrane operará sob sua própria marca e continuará a ser liderada por Lasse Andreassen, na posição de CEO da Cembrane.

"Temos o prazer de receber a Cembrane e seus funcionários como parte da família Ovivo, após uma parceria de sucesso com eles por vários anos", disse Marc Barbeau, presidente e CEO da Ovivo. "Nossa missão é oferecer soluções sustentáveis e eficientes de tratamento de água para nossos clientes por meio de experiência e inovação, e a tecnologia de membrana de SiC desenvolvida pela Cembrane é o produto perfeito para oferecer soluções sustentáveis e inovadoras de valor agregado a nossos clientes", concluiu M. Barbeau.

"A Ovivo é líder mundial em tratamento de água e efluentes, e desenvolvemos um relacionamento muito próximo e sólido com ela ao longo dos anos. Acredito que a empresa seja a patrocinadora perfeita com alcance estratégico e global para apoiar o sucesso e o desenvolvimento de longo prazo da Cembrane e de seus funcionários", disse Lasse Andreassen, CEO e ex-acionista principal da Cembrane.

Sobre a Ovivo Inc.

A Ovivo é uma fornecedora global de equipamentos, tecnologia e sistemas que produzem a água mais pura e fazem o tratamento de algumas das águas residuais de maior complexidade do setor. A Ovivo é uma importante marca global, proprietária de marcas comerciais de renome, com mais de 150 anos de experiência e referências em tratamento de água, respaldada por seus produtos de propriedade exclusiva, tecnologias avançadas e amplos conhecimentos em integração de sistemas. A Ovivo oferece desde soluções convencionais a altamente tecnológicas para o tratamento de água para os setores industrial e público e aproveita sua grande base instalada de equipamentos em todo o mundo para oferecer peças e serviços a seus clientes. A Ovivo dedica-se à inovação em um setor que está em constante evolução e oferece soluções de tratamento de água com boa relação custo-benefício, eficiência energética e sustentabilidade ambiental.

A Ovivo opera uma plataforma global integrada em 15 países e emprega mais de mil especialistas mundiais em tratamento de água. A Ovivo é de propriedade da German SKion Water GmbH, uma fornecedora global de tecnologia e soluções, além de construtora de instalações, em tecnologia de água e de efluentes no setor público e industrial. A SKion Water é uma subsidiária da SKion GmbH, holding de investimentos da empresária alemã Susanne Klatten. Para mais informações, acesse nosso site www.ovivowater.com.

Para mais informações sobre a Cembrane, acesse www.cembrane.com.

Pierre-Marc Sarrazin, vice-presidente de finanças corporativas e tesouraria, Tel.: 514 284-7208, [email protected]

