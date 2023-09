Censys présente la vérité de terrain pour l'intelligence Internet - La « carte Internet » de Censys

S'appuyant sur la plateforme d'intelligence Internet de Censys, l'Internet Map fournit des informations essentielles pour identifier, comprendre et atténuer les menaces

ANN ARBOR, Michigan, 27 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Censys , la principale plateforme d'intelligence Internet pour la chasse aux menaces et la gestion de l'exposition, a annoncé la Censys Internet Map. En tant que base de données qui alimente la plateforme d'intelligence Internet de Censys, la Censys Internet Map fournit aux utilisateurs la collection la plus complète et la plus à jour de l'infrastructure Internet mondiale afin d'habiliter les équipes de sécurité et de renseignement.

Dans le paysage actuel des menaces, les entreprises ne peuvent pas compter sur des données « suffisantes » pour défendre leur organisation. Les équipes de sécurité ont besoin de données complètes et précises pour servir de base à leurs solutions de sécurité - la gestion de la surface d'attaque externe, la gestion des vulnérabilités, la confiance zéro et la détection, l'investigation et la réponse aux menaces - qui s'appuient toutes sur des données de gestion de l'exposition pour protéger les organisations.

La Censys Internet Map offre la découverte la plus rapide et la meilleure couverture des hôtes et services Internet. Grâce à des scans complets de plus de 100 ports et à la découverte de services basée sur une ML propriétaire sur 65 k ports, elle réduit les faux positifs de 70 %, améliorant ainsi la capacité des équipes de sécurité à cartographier et à défendre avec succès. Avec l'index le plus complet et le plus à jour des hôtes et des services sur Internet, la Censys Internet Map fournit aux utilisateurs les trois C : Couverture, Contexte et Connexions, qui sont impératifs pour la posture de sécurité d'une organisation.

« Les organisations avec lesquelles nous travaillons sont confrontées à des défis croissants qui rendent les informations de sécurité et les renseignements sur les menaces d'une importance cruciale pour la réalisation de leur mission », a commenté Mike Riordan, PDG de RavenTek. « Grâce aux puissantes capacités des solutions Censys alimentées par leur Internet Map, nos clients sont mieux à même de rester à l'avant-garde des risques émergents, de défendre leur organisation de manière proactive et de prendre rapidement des décisions fondées sur des données. »

Avec la plus grande profondeur de couverture d'analyse Internet disponible, la Censys Internet Map analyse 45 fois plus de services que les concurrents. Cette couverture est enrichie d'un contexte détaillé permettant d'identifier les types d'hôtes, de comprendre comment les actifs sont connectés et configurés, ce qui permet aux équipes de sécurité et aux chasseurs de menaces d'identifier des modèles et des tendances.

« Censys est le seul fournisseur à offrir ce niveau de visibilité détaillée et à effectuer des analyses quotidiennes pour aider les organisations à éliminer les faux positifs et les données périmées », a déclaré Zakir Durumeric, cofondateur et scientifique en chef de Censys. « Nos renseignements fournissent aux analystes des menaces et aux équipes de sécurité plus de détails pour mener des enquêtes, comprendre et bloquer les menaces - réduisant ainsi le risque et l'impact d'une violation. Nous sommes fiers que nos données de pointe constituent l'index le plus complet et le plus à jour d'Internet, et nous sommes ravis d'étendre cette offre à encore plus d'utilisateurs cette année. »

