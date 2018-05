Centenas de empresas latino-americanas participaram da feira Alimentaria 2018

BARCELONA, Espanha, 16 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Alimentaria Barcelona, uma das principais feiras de alimentação, bebidas e foodservice do mundo, encerrou com sucesso sua maior edição dos últimos anos, na qual ofereceu à indústria alimentícia uma grande plataforma de internacionalização e negócio, com um alto nível de inovação e tendo a gastronomia como valor diferencial. O evento, que foi realizado entre 16 a 19 de abril de 2018 em Fira de Barcelona (Espanha), atraiu centenas de empresas expositoras latino-americanas e cerca de 5.500 visitantes provenientes da região.

Alimentaria closes its best edition

Com mais de 100.000 m2 de espaço de exposição, a Alimentaria 2018 foi realizada simultaneamente com o Hostelco, Salão Internacional de Equipamentos para Restaurantes, Hotelaria e Coletividades, e reuniu 4.500 empresas expositoras e mais de 150.000 visitantes profissionais de distribuição e o canal Horeca, dos quais 30% eram internacionais. Estima-se que 12.500 reuniões entre compradores internacionais e expositores tenham sido realizadas durante a feira.

Participaram desta edição como expositoras cerca de cem empresas de nove países da América Latina, um dos mercados preferenciais para a agroindústria espanhola, onde o setor fatura cerca de 1.075 milhões de dólares por ano. Argentina, Equador e Peru foram os países com maior presença, seguidos pelo México, Colômbia, República Dominicana, Peru, Costa Rica e Brasil.

Como resultado do aumento do interesse por produtos como vinho, azeite de oliva ou carnes espanholas na região, principalmente no México – o 13º parceiro comercial da Espanha no setor, segundo dados da Federação Espanhola de Alimentos e Bebidas (FIAB) – e da Colômbia – com um aumento de 15% como receptor de exportações, segundo a FIAB –, a Alimentaria registrou um aumento de visitantes desses países. Houve um aumento também dos participantes da Argentina, Chile, Equador, Brasil, Peru, Porto Rico, Uruguai e Panamá.

Impulso para a inovação e a gastronomia

Cerca de 20.000 profissionais participaram das mais de 200 atividades que foram realizadas na Alimentaria 2018 que contou também com a presença de pessoas de destaque, desde chefs que juntos somam 45 estrelas Michelin, como Carme Ruscalleda, Paco Pérez ou Ángel León na área gastronômica The Alimentaria Experience, até os maiores sommeliers do mundo, como Jancis Robinson, Nick Lander e Eric Asimov no espaço Vinorum Think, ou referências na coquetelaria latina, como Javier de las Muelas, Claudia Cabrera ou Luis Flóres, na seção Barcelona Cocktail Art.

FONTE Fira de Barcelona

