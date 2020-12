Center for Reproductive Rights: Ecuador indrømmer ansvar for menneskerettighedsovertrædelser mod 16-årig pige

GUAYAQUIL, Ecuador, 9. december 2020 /PRNewswire/ -- I overensstemmelse med en kendelse fra Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol, den højeste menneskerettighedsdomstol i Nord- og Sydamerika, har præsident Lenín Moreno på vegne af den ecuadorianske stat offentligt anerkendt ansvaret for, at staten har fejlet i sin beskyttelse af den 16-årige pige Paola Guzmán Albarracín mod systemisk mishandling og seksuelle overfald udført af vicerektoren på Paolas skole, Bolivar Espín.

Ved en offentlig foranstaltning undskyldte præsidenten over for Paolas mor, Petita Albarracín, der siden 2002 har kæmpet for af opnå retfærdighed for sin datter, og overrakte hende Paolas studentereksamensbevis posthumt.

Dette er første skridt i implementeringen af den skelsættende kendelse fra august i sagen Paola Guzmán Albarracín mod Ecuador - domstolens første sag om seksuel vold i skoler anlagt af Center for Reproductive Rights og CEPAM-Guayaquil på vegne af Paolas familie.

Domstolen fandt, at lidelser forårsaget af langvarige seksuelle mishandlinger førte til, at Paola forsøgte at tage sit eget liv. Selvom ansatte på skolen fandt ud af, at hun havde indtaget hvidt fosfor, lod de hende dø ved ikke at tage hende på hospitalet eller at alarmere hendes familie.

"Min datter blev uretfærdigt anklaget af staten, af retssystemet og af medierne i Ecuador, der vovede at skrive, at hun havde forført Espín," siger Petita Albarracín. "Langt om længe er Paolas navn blevet renset ved, at man har anerkendt, at hun var offer for det frygtelige misbrug, der førte til hendes selvmord."

I sin kendelse over for Ecuador klargjorde domstolen for første gang, at retten til uddannelse også omfatter seksualundervisning og undervisning i menneskets reproduktion. Denne internationale retsafgørelse vil få langtrækkende følger i hele Latinamerika, idet den betyder, at 25 lande i området skal skabe politikker med henblik at modvirke seksuel chikane og misbrug i skoler og den kan have følger for andre stater, der er en del af Det Interamerikanske Menneskerettighedssystem.

"Paolas sag repræsenterer tusindvis af andre børn og unge, som ikke blot var ofre for deres gerningsmænd, men også for manglen på seksualundervisning og undervisning i menneskets reproduktion på hele kontinentet," siger Catalina Martínez Coral, regional direktør for Latinamerika og Karibien ved Center for Reproductive Rights. "Anerkendelsen af Ecuadors ansvar er kun det første skridt og vi vil arbejde for at holde andre lande i regionen ansvarlige for at implementere domstolens afgørelse i sin helhed."

