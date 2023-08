center3, la filiale de stc Group, collabore avec Oracle pour développer les services cloud en Arabie saoudite

RIYADH, Arabie saoudite, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Créé par stc, center3 , un centre de données régional, fournisseur de services de données, a annoncé une collaboration stratégique avec Oracle pour fournir des services d'hébergement et de données pour le projet de la région Oracle Cloud de Riyadh ainsi que pour soutenir l'expansion de la région Oracle Cloud de Djeddah existante. Cela permettra d'accélérer le déploiement des services Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour répondre aux demandes croissantes en cloud computing des organisations des secteurs privé et public en Arabie saoudite.

Le projet de la région Oracle Cloud de Riyadh fait partie d'un investissement de 1,5 milliard de dollars américains d'Oracle pour étendre les capacités d'infrastructure cloud dans le Royaume. La région Oracle Cloud de Riyad sera la sixième région Oracle Cloud opérant au Moyen-Orient, rejoignant une autre région Cloud qui devrait être située dans la ville futuriste de NEOM . Oracle exploite actuellement quatre régions de cloud au Moyen-Orient et est actuellement l'un des rares grands fournisseurs de cloud à proposer une région de cloud dans le Royaume avec la région Oracle Cloud de Djeddah existante.

Cette collaboration représente une étape importante pour center3 , avec un alignement sur l'engagement de la société envers la vision 2030 de l'Arabie saoudite et la transformation numérique de la région reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'initiative devrait apporter des avantages économiques importants à l'Arabie saoudite et au Moyen-Orient.

Fahad A. Alhajeri, PDG de center3, filiale du groupe stc, a déclaré : « Cette collaboration stratégique nous permettra de développer nos activités et de soutenir l'économie numérique de la région. Nous sommes convaincus que ce partenariat à long terme permettra à center3 et à Oracle d'atteindre de nouveaux sommets de succès ».

Nick Redshaw, vice-président senior, Moyen-Orient et Afrique, Cloud Tech Oracle, a déclaré : « Oracle est à la tête de l'une des expansions les plus rapides des services cloud offerts par tout grand fournisseur de cloud en Arabie saoudite pour aider à stimuler la capacité de cloud computing dans le Royaume. Nous fournissons une innovation inégalée dans le cloud avec des capacités complètes d'IA et de machine learning déjà intégrées à notre infrastructure et à nos applications pour les équipes RH, des services financiers, de la chaîne d'approvisionnement et des ventes. Nous sommes bien placés pour fournir de puissants services d'IA générative planifiés qui aideront les organisations à résoudre les défis les plus complexes d'aujourd'hui. Ces capacités uniques et notre collaboration avec center3 soutiendront davantage la croissance de l'économie numérique du pays ».

Dans le cadre de l'orientation plus large de stc Group sur l'activation numérique, center3 s'impose rapidement comme un acteur de premier plan dans l'écosystème numérique régional et mondial. Avec son portefeuille complet de datacenter et de services de données, center3 se positionne comme un guichet unique pour les services numériques au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et en Afrique.

Les multiples régions cloud d'OCI au Moyen-Orient font partie de sa stratégie cloud distribuée, qui offre plusieurs options de déploiement pour répondre aux différents besoins des clients en matière d'exigences réglementaires, de résidence des données ou de réduction de la latence. Par exemple, les clients OCI peuvent également répondre aux exigences de résidence, de sécurité et de souveraineté des données en exécutant leurs applications dans une région dédiée OCI autonome où toutes les données hébergées restent locales et privées avec un datacenter contrôlé par le client.

