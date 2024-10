Centivax choisit le CDMO mondial BioCina pour lancer la fabrication du vaccin universel révolutionnaire contre la grippe selon les normes cGMP

ADÉLAÏDE, Australie-Méridionale, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- BioCina Pty Ltd, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, a annoncé avoir signé un nouveau partenariat avec Centivax, Inc. dans le cadre d'un projet impliquant le développement de lignées cellulaires, la constitution de banques de cellules et la fabrication de l'ADN plasmidique. Centivax développe Cent-Flu, un vaccin universel contre la grippe, composé d'un mélange multivalent exclusif de 22 transcriptions uniques d'ARNm, délivré sous forme de vaccin ARNm encapsulé dans des nanoparticules lipidiques (LNP). In vivo, il a été démontré que le vaccin confère une protection contre les souches de grippe actuelles, passées et futures. BioCina apportera une expertise reconnue dans la sélection des lignées cellulaires optimales pour la fabrication de plasmides, la banque de cellules primaire (MCB) et la fabrication de plasmides, afin de soutenir la progression de Centivax vers les premiers essais cliniques chez l'homme.

Mark W. Womack, directeur général de BioCina, a déclaré : « Nous avons le privilège de soutenir l'approche révolutionnaire de Centivax en matière de prévention durable de la grippe, et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'être le partenaire qu'ils ont choisi pour lancer la fabrication selon les normes cGMP, faisant ainsi progresser la mise sur le marché d'un vaccin aussi important. Il s'agit d'une formidable opportunité pour l'équipe de BioCina de tirer parti de nos capacités de classe mondiale en matière de développement de lignées cellulaires, de banques de cellules et de production de plasmides selon les réglementations cGMP. »

Jacob Glanville, directeur général de Centivax, a avancé : « Nous sommes ravis d'annoncer que BioCina est notre partenaire de fabrication de la banque cellulaire primaire pour la première phase de fabrication de notre vaccin antigrippal universel. L'expertise exemplaire et les résultats obtenus par BioCina dans le domaine de la MCB du mRNA/LNP, combinés à ses installations de pointe, s'alignent parfaitement sur l'engagement de Centivax en faveur de l'innovation et de la qualité. Ce partenariat nous permet de tirer parti de l'expertise de BioCina pour garantir les normes les plus élevées en matière de production de vaccins. Ensemble, nous franchissons une étape importante dans la mise sur le marché de notre vaccin universel contre la grippe, dans le but de fournir une protection large et durable contre la maladie à l'échelle mondiale. »

À propos de BioCina

BioCina est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques de bout en bout, qui propose des lignées cellulaires, des procédés, un développement analytique et une formulation de haute qualité et rentables, ainsi qu'une fabrication clinique et commerciale conforme aux normes cGMP pour les modalités microbiennes, l'ADNp et l'ARNm. Le premier site de BioCina à Adélaïde, en Australie-Méridionale, a une riche histoire de développement et de fabrication de substances médicamenteuses cliniques et commerciales, soutenue par la plupart des PME critiques qui ont une ancienneté moyenne de plus de 15 ans sur le site. BioCina s'enorgueillit d'une qualité exceptionnelle, ayant passé avec succès les inspections réglementaires de la FDA américaine, de l'EMA, de la TGA et de Santé Canada. Grâce à son partenariat avec NovaCina, BioCina offre à ses clients une solution de remplissage et de finition de la plus haute qualité. BioCina est fière d'avoir des clients localisés dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L'Australie offre l'une des incitations fiscales les plus attrayantes au monde (jusqu'à 48,5 % de remboursement en espèces) et l'un des premiers réseaux d'essais au monde, ce qui en fait une destination idéale pour les entreprises de produits biologiques qui souhaitent investir dans la mise à l'échelle et la fabrication de produits. Visitez https://biocina.com.

À propos de Centivax

Centivax est une société de technologie de plateforme vaccinale universelle fondée et dirigée par des experts en vaccinologie, en affaires réglementaires des vaccins, en immunologie et en bio-ingénierie computationnelle. La propriété intellectuelle de la plateforme vaccinale universelle a démontré une protection d'une ampleur sans précédent contre la grippe et les coronavirus. La plateforme permet d'obtenir des titres neutralisants et des titres HAI très larges ainsi qu'une protection in vivo chez les furets, les porcs, les rats, les souris et les organoïdes immunitaires humains. Le développement de la plateforme Centivax a été soutenu financièrement par la Global Health Investment Corporation (GHIC), la filiale BARDA venture, NFX, le programme BLUE KNIGHT™ J&J/BARDA, la Fondation Bill & Melinda Gates, le National Institute of Health (NIH), le Naval Medical Research Center, le Walter Reed Army Institute of Research, le Medical Technology Enterprise Consortium, le ministère de la Défense et le National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. Centivax a pour mission d'accélérer la transition vers une humanité post-pathogène.

