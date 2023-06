CENTRAL, EM LIMA, É ELEITO O NO.1 NA LISTA "THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2023"

VALÊNCIA, Espanha, 20 de junho de 2023 PRNewswire/ --

Central, em Lima , foi eleito The World's Best Restaurant 2023, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna

em , foi eleito The World's Best Restaurant 2023, patrocinado pela S.Pellegrino & Anunciada esta noite em uma cerimônia de premiação em Valência, a lista de 2023 inclui restaurantes de 24 territórios em cinco continentes e apresenta 12 restaurantes estreantes

Pía Salazar de Nuema, Quito , recebe o prêmio The World's Best Pastry Chef, patrocinado por Sosa

de Nuema, , recebe o prêmio The World's Best Pastry Chef, patrocinado por Sosa O prêmio Beronia World's Best Sommelier Award foi concedido a Miguel Ángel Millán , do Diverxo, Madri

, do Diverxo, Madri Fyn , na Cidade do Cabo, ganhou o prêmio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award

, na Cidade do Cabo, ganhou o prêmio Flor de Caña Sustainable Restaurant Award Table by Bruno Verjus (No.10) em Paris levou o prêmio Highest New Entry Award, patrocinado pela Aspire Lifestyles

(No.10) em levou o prêmio Highest New Entry Award, patrocinado pela Aspire Lifestyles Atomix (No.8) recebeu o prêmio Villa Massa Highest Climber Award, uma vez que o restaurante de Nova York subiu 25 posições comparado a 2022

(No.8) recebeu o prêmio Villa Massa Highest Climber Award, uma vez que o restaurante de subiu 25 posições comparado a 2022 Alchemist (No.5), em Copenhague, ganhou o prêmio Gin Mare Art of Hospitality Award

(No.5), em Copenhague, ganhou o prêmio Gin Mare Art of Hospitality Award Estrella Damm Chefs' Choice Award foi para Julien Royer de Odette, Singapura

O mundo da gastronomia reuniu-se esta noite em Valência, Espanha, para celebrar os prêmios The World's 50 Best Restaurants 2023, patrocinados pela S.Pellegrino & Acqua Panna, com o Central, de Lima, eleito como The World's Best Restaurant 2023, bem como The Best Restaurant in South America 2023.

Para visualizar a lista completa 1-50, acesse o site aqui .

Central, o emblemático restaurante dos chefs Virgilio Martinez e Pía León, em Lima, é coroado o No.1, substituindo o vencedor de 2022, Geranium, em Copenhague, que agora é elevado ao hall da fama Best of the Best.

O No.2 na lista de 2022, Central, é uma ode ao Peru, com um cardápio que celebra a biodiversidade única dos ingredientes indígenas do país – guiado por seu braço de pesquisa, Mater Iniciativa – junto com suas tradições e história, enquanto defende a sustentabilidade. O Central é seguido pelo Disfrutar (No.2), em Barcelona, e Diverxo (No.3), em Madri.

A América do Sul possui nove restaurantes no total, incluindo duas novas entradas: Kjolle (No.28) em Lima e El Chato (No. 33) em Bogotá. A Ásia segue com sete restaurantes na lista, incluindo o Odette de Singapura, eleito The Best Restaurant in Asia (No.14), junto com as novas entradas Le Du (No.15) e Gaggan Anand (No.17) em Bangkok e Sézanne, em Tóquio (No.37). Dois restaurantes de Dubai fazem parte da lista pela primeira vez: o Trèsind Studio (No.11), eleito The Best Restaurant in Middle East & Africa, e o Orfali Bros Bistro (No.46).

