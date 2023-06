CENTRAL À LIMA NO.1 DU CLASSEMENT THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2023

VALENCE, Espagne, 21 juin 2023 /PRNewswire/ --

Central à Lima est désigné The World's Best Restaurant 2023, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna .

à est désigné The World's Best Restaurant 2023, sponsorisé par S.Pellegrino & . Dévoilée ce soir lors d'une cérémonie à Valence, la liste 2023 réunit des restaurants de 24 territoires sur les cinq continents et accueille 12 nouveaux entrants.

Pía Salazar de Nuema, à Quito , reçoit le World's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Sosa.

de Nuema, à , reçoit le World's Best Pastry Chef Award, sponsorisé par Sosa. Le Beronia World's Best Sommelier Award est remis à Miguel Ángel Millán de Diverxo, à Madrid .

de Diverxo, à . Fyn au Cap remporte le Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

au Cap remporte le Flor de Caña Sustainable Restaurant Award. Table de Bruno Verjus (No.10) à Paris décroche le Highest New Entry Award, parrainé par Aspire Lifestyles.

(No.10) à décroche le Highest New Entry Award, parrainé par Aspire Lifestyles. Atomix (No.8) est recompensé du Villa Massa Highest Climber Award, le restaurant new-yorkais gagnant 25 places depuis 2022.

(No.8) est recompensé du Villa Massa Highest Climber Award, le restaurant new-yorkais gagnant 25 places depuis 2022. Alchemist (No.5) à Copenhague gagne le Gin Mare Art of Hospitality Award.

(No.5) à Copenhague gagne le Gin Mare Art of Hospitality Award. L'Estrella Damm Chefs' Choice Award est décerné à Julien Royer de Odette, à Singapour.

Le monde de la gastronomie s'est réuni ce soir à Valence, en Espagne, pour célébrer The World's 50 Best Restaurants awards 2023, parrainés par S.Pellegrino & Acqua Panna. Central à Lima devient The World's Best Restaurant 2023, ainsi que The Best Restaurant in South America 2023.

Pour la liste 1-50 complète, consultez le site ici.

Central, le restaurant emblématique des chefs Virgilio Martinez et Pía León à Lima, est couronné No.1, succédant ainsi au lauréat de 2022, Geranium, à Copenhague, qui rejoint les rangs des Best of the Best.

En deuxième position en 2022, Central est une ode au Pérou, avec un menu qui célèbre la biodiversité exceptionnelle des ingrédients locaux - guidé par son département recherche, Mater Iniciativa - ainsi que les traditions et l'histoire du pays, tout en défendant la durabilité. Central est suivi par Disfrutar (No.2) à Barcelone et Diverxo (No.3) à Madrid.

L'Amérique du Sud compte neuf restaurants, dont deux nouveaux : Kjolle (No.28) à Lima et El Chato (No.33) à Bogotá. L'Asie suit avec sept restaurants, dont Odette à Singapour, nommé The Best Restaurant in Asia (No.14), ainsi que les nouveaux entrants Le Du (No.15) et Gaggan Anand (No.17) à Bangkok et Sézanne, à Tokyo (No.37). Deux restaurants de Dubaï figurent pour la première fois sur la liste : Trèsind Studio (No.11), également The Best Restaurant in Middle East & Africa, et Orfali Bros Bistro (No.46).

