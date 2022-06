CENTRAL PARK TOWER, EDIFÍCIO RESIDENCIAL MAIS ALTO DO MUNDO , REVELA CLUBE PRIVADO MAIS ALTO DE TODOS OS TEMPOS

"Não existe nada igual ao 100 º andar do Central Park Tower no mundo. E faz sentido que ele esteja localizado justamente neste proeminente arranha-céu da cidade de Nova York", disse Gary Barnett, fundador e presidente da Extell Development Company. "Além das residências incomparáveis, que oferecem vistas infinitas, arquitetura requintada e plantas graciosas , o Central Park Club é um elemento que define e eleva ainda mais a experiência de vida de nossos moradores."

O Central Park Club é uma oferta exclusiva que inclui 4.645 metros quadrados de serviços e amenidades de primeira classe distribuídos por três andares. Cada unidade oferece uma experiência única complementada pelo serviço cinco estrelas. Abrangendo mais de 771 metros quadrados, o 100º andar do clube foi projetado pela famosa empresa internacional de design Rottet Studio, que também fez a curadoria dos interiores residenciais do edifício. O espaço meticulosamente projetado apresenta um grande salão de baile com capacidade para mais de 120 pessoas, bar e restaurante privativos com menus sazonais de chefs com estrelas Michelin e salão de vinhos e charutos – todos com vista exclusiva e de 360 graus do Central Park, dos rios Hudson e East e do famoso horizonte de Manhattan.

Somando-se ao charme do Central Park Club, o consultor de estilo de vida, autor, curador de estilo de vida e planejador de eventos exclusivo do edifício Colin Cowie criou uma experiência de vida feita sob medida em uma colaboração inédita com um arranha-céu de luxo. A Colin Cowie Lifestyle atua como operadora de alimentos e bebidas do Central Park Tower e presta serviços em todo o Central Park Club. O clube também oferece experiências de jantar de chefs estrelas Michelin, incluindo Alfred Portale, Laurent Tourndel e Gabriel Kreuther, que criarão um cardápio incomparável de alimentos e bebidas que oferecerá pratos exclusivos durante todo o ano.

Por meio de uma abordagem que envolve os cinco sentidos, a Colin Cowie Lifestyle introduziu uma experiência abrangente no Central Park Tower. O clube terá um ambiente de formulação precisa que mudará ao longo do dia para garantir conforto e tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo luzes que se adaptarão ao pôr-do-sol, música cujo ritmo intensificará conforme o dia progride e aromas sazonais personalizados.

"Estamos no ramo de criar experiências de luxo personalizadas há 35 anos, mas o Central Park Tower é nossa primeira parceira de incursão com um edifício residencial de luxo", disse Colin Cowie. "Nossa missão como empresa é criar experiências que proporcionem vida no topo. Não há, literal e figurativamente, um edifício melhor no mundo para mostrar isso do que no Central Park Tower. Estamos muito felizes com a oportunidade de colaborar com a Extell e Gary Barnett, neste espaço e experiência únicos."

As amenidades adicionais dentro do Central Park Club incluem o terraço no 14o andar, que oferece uma piscina de 18 metros ao ar livre, solário e cabanas, jardim privado, churrasqueira a gás e bar, lareira e tela de projeção. Também localizado neste andar há um lounge para residentes com mesa de bilhar, espaço privado para eventos e projeções, sala de jogos, sala de conferência e centro de negócios. Com foco em condicionamento físico e bem-estar, as amenidades do 16o andar incluem uma piscina interna de água salgada e spa, academia e centro de bem-estar, quadra de squash/basquete (metade), sala de tratamento privado e vestiários masculinos e femininos com chuveiros, saunas a vapor e secas.

Na base do Central Park Tower está a primeira loja de departamentos de linha completa da Nordstrom. A loja de aproximadamente 29.730 metros quadrados e sete andares, inaugurada em 2019, representa o maior investimento da empresa para a marca. Os residentes do Central Park Tower têm acesso especial à principal loja da Nordstrom. Este programa único de estilo de vida, uma colaboração rara e a primeira do tipo para a revendedora, oferece aos residentes um atendimento exclusivo residencial e na loja. Alguns dos privilégios incluem reservas garantidas para os três restaurantes de serviço completo da Nordstrom, bem como acesso imediato aos dois bares e cafés da loja. Os serviços exclusivos para residentes também incluem experiências gastronômicas na residência e no clube, serviços de beleza e spa, cuidados clínicos com a pele, estilistas pessoais para guarda-roupas em casa e uma variedade de vantagens na loja, incluindo acesso antecipado a novas marcas e coleções, e acesso prioritário a eventos de estilo somente para convidados.

A Extell desenvolveu o Central Park Tower em conjunto com a SMI USA (SMI), a subsidiária nos EUA da Shanghai Municipal Investment, uma empresa líder em investimentos de infraestruturas responsável pela conceituada Shanghai Tower, o segundo edifício mais alto do mundo.

O Extell Marketing Group e o Corcoran Sunshine Marketing Group são os agentes exclusivos de vendas e marketing do edifício. O Central Park Tower oferece residências de dois a oito quartos que começam no 32º andar do edifício e variam em tamanho de 133 metros quadrados a mais de 1.625 metros quadrados. O preço inicial das unidades disponíveis hoje no Central Park Tower é de USD 6,5 milhões. Para mais informações ou para agendar uma visita privada das residências modelo, ligue para 212-957-5557 ou acesse www.centralparktower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844317/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower_100th_Floor.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1844318/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg

FONTE Extell Development Company

