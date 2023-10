Central Pattaya accueille la plus grande course de plage de Thaïlande : NAKIZ presents Pattaya International Bikini Beach Race 2023 !

Notez dans vos agendas cette course de plage exceptionnelle pour le samedi 28 octobre 2023, juste devant Central Pattaya !

CHONBURI, Thaïlande, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le centre commercial Central Pattaya collabore avec le secteur public et ses partenaires pour ravir tous les participants à l'événement intitulé « NAKIZ presents Pattaya International Bikini Beach Race 2023 », une course de plage sexy qui vise à organiser le plus grand événement de ce type en Thaïlande. Cet événement devrait renforcer la réputation de Pattaya en tant que destination de tourisme sportif, incitant les touristes thaïlandais et internationaux à visiter la ville. Cette initiative contribuera à revitaliser l'économie locale et à faire de Pattaya une destination de tourisme sportif populaire pour les résidents thaïlandais et les étrangers.

Central Pattaya sets the stage for Thailand's largest beach-running event: NAKIZ presents Pattaya International Bikini Beach Race 2023!

L'événement comprend une course de plage de 5 kilomètres (fun run) ouverte à tous les candidats, pour laquelle plus de 5 000 coureurs du monde entier sont attendus. Les coureurs peuvent postuler pour participer à la course aujourd'hui avec des frais d'inscription de 800 bahts via https://race.thai.run/bikinirun2023 ; pour les coureurs internationaux qui postulent depuis l'étranger, le tarif est de 29 $ US (1 072 bahts) via https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-run. Les participants recevront des vêtements de sport officiels exclusifs fournis par SKECHERS.

Les participants auront l'occasion de courir aux côtés de plus de 100 leaders d'opinion clés (KOL) et influenceurs, et de profiter de performances de DJ de musique électronique avec trois artistes de Sherbet au Japon. Pour conclure l'événement, profitez d'un « After Party Concert » animé, avec WAN THANAKRIT. Venez montrer au monde votre côté sexy le samedi 28 octobre 2023, sur la plage de Pattaya, juste en face de Central Pattaya.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2240385/NAKIZ_presents_Pattaya_International_Bikini_Beach_Race_2023.jpg

SOURCE CENTRAL PATTANA