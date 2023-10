Centralis acquiert les activités de Ferris

Le Groupe Centralis renforce son expertise en matière d'immobilier grâce à sa dernière acquisition

LUXEMBOURG, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe Centralis, basé à Luxembourg, a annoncé aujourd'hui son intention d'élargir son offre de services immobiliers en acquérant le Groupe Ferris, un prestataire de services basé à Luxembourg. Cette acquisition permettra de créer une ligne de services immobiliers spécialisés codirigée par Sansal Ozdemir et Miro Stoev et d'améliorer encore les services du Groupe Centralis pour les Fonds commun de créances (FCC) immobiliers et les fonds d'investissement.

Ferris est un prestataire de services spécialisé dans les actifs immobiliers, qui travaille avec des FCC immobiliers et des fonds d'investissement. La société est spécialisée dans les solutions personnalisées, notamment les services de consolidation et de comptabilité, les services de secrétariat d'entreprise et de conformité, les services de gestion et de contrôle, l'aide à la continuité des activités, l'aide aux transactions et la coordination et l'aide à la mise en œuvre de Yardi Voyager. Ferris est l'un des premiers prestataires de services au Luxembourg à avoir mis en œuvre sa propre plateforme Yardi Voyager en 2011 et a dirigé et assisté plusieurs projets de mise en œuvre depuis lors.

Ferris a une compréhension solide et bien établie des modèles opérationnels alternatifs pour les conseillers en investissement immobilier, les gestionnaires et les fonds. Son approche du service à la clientèle correspond parfaitement à la culture proactive du Groupe Centralis, axée sur le client.

Le Groupe Centralis est l'un des principaux fournisseurs d'actifs alternatifs et de services aux entreprises, qui propose une gamme complète de services et d'expertise à sa clientèle mondiale. Il s'est imposé comme un leader de l'industrie, fournissant des services sur mesure centrés sur le client grâce à plus de 280 professionnels hautement expérimentés. Le groupe a son siège au Luxembourg et est présent dans 13 pays à travers le monde. Avec des projets d'expansion ambitieux, l'acquisition de Ferris Group est un investissement majeur pour le Groupe Centralis, qui s'aligne sur ses objectifs stratégiques. En outre, cette acquisition complète l'objectif stratégique du groupe, qui est d'élargir sa clientèle dans ce segment à croissance rapide de l'industrie des actifs alternatifs.

Aidan Foley, PDG du Groupe Centralis, a déclaré : « Les dirigeants et l'équipe du Groupe Ferris nous font bénéficier d'une riche expérience qui aidera le Groupe Centralis à fournir des solutions de premier ordre à nos clients actuels et nouveaux, alors que nous continuons à innover à l'échelle mondiale et dans de multiples juridictions. Leur planification proactive et détaillée, leur orientation client et leur connaissance du marché les distinguent de leurs concurrents, ce qui les rend tout à fait adaptés à l'approche du Groupe Centralis, qui privilégie le client. »

Sansal Ozdemir, directeur du Groupe Ferris, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe Centralis et de participer à ses plans de croissance. Je pense que son offre globale et ses solutions de services complètes fournies par des équipes locales expérimentées élargiront les avantages que nous pouvons apporter à nos clients existants, en les aidant à continuer à soutenir leurs plans de croissance à long terme. Nous collaborons avec plusieurs sociétés immobilières internationales de premier plan et, grâce à l'effet de levier accru du nom du Groupe Centralis et de la qualité de service qu'il représente, nous sommes particulièrement bien positionnés en tant que société pour saisir de futures opportunités commerciales. »

