centralwOrld startet gemeinsam mit Disney „Disney The Magical Star 2026", das größte Disney-Märchenreich Asiens

BANGKOK, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- centralwOrld startet gemeinsam mit Walt Disney (Thailand) die groß angelegte Festtagskampagne „Disney The Magical Star 2026 at centralwOrld", die vom 14. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 läuft und eine Fläche von über 3.500 Quadratmetern in das größte Disney-Fantasyland Asiens verwandelt.

Entdecken Sie sieben fantastische Highlight-Zonen:

Mickey & Friends in ihrem schönen Zuhause mit dem ersten Schnee des Jahres im Herzen von Bangkok.

Die Toy Story Zone präsentiert die Atmosphäre eines magischen Spielzeuglandes.

Die Zootopia Zone lädt Sie zu einer Simulation einer Stadt voller lustiger Tiere in einer multikulturellen Metropole ein.

Stitch's Cozy Corner – Entdecken Sie „HometomyHeart The Store(y)", eine Mischung aus Ausstellung und Laden, die von der Disney-begeisterten Kreativschaffenden: Frau Chanisara „Oon" Wongdeeprasith von der Marke HometomyHeart geschaffen wurde. Alle Teilnehmer werden auf eine Reise durch die Geschichten der Produkte in Stitchs Haus aus Lilo & Stitch mitgenommen.

Frozen Enchanted Arendelle – Disneys erfolgreichste Franchise bringt Arendelle aus Frozen nach Bangkok.

Disney Princess Castle – Entdecken Sie eine Nachbildung des Disney Princess Castle im Central Court mit lebensgroßen Statuen Ihrer Lieblingsprinzessinnen, darunter Cinderella, Belle, Schneewittchen, Arielle und Rapunzel, sowie besonderen Fotopunkten. Verpassen Sie nicht die Original-Merchandise-Artikel führender Marken.

20-jähriges Jubiläum des Hong Kong Disneyland Resort – Treffen Sie den riesigen 5 Meter hohen aufblasbaren Mickey und genießen Sie den spektakulären 35 Meter hohen Magical Christmas Tree 2026, den größten Weihnachtsbaum in ASEAN.

Nehmen Sie an unterhaltsamen Aktivitäten wie dem Playmondo Polar Playland, einem fantasievollen Schneespielplatz, der T1 Music Box, einer riesigen Spieluhr von Central The1 Credit Card, und besonderen Darbietungen teil, darunter

Auftritte von 4EVE und Billkin bei der Weihnachtsbaum-Beleuchtungsfeier am 25. November 2025.

Genießen Sie die Parade, Weihnachtslieder und ein Minikonzert beim CentralwOrld New Era Countdown Music Festival 2026.

Entdecken Sie ein Geschenkfestival zum Jahresende mit speziellen Disney-Kollektionen von über 20 führenden Marken.

Exklusiv auf centralwOrld! Bei einem Einkauf von 5.000 Baht oder mehr haben Sie die Möglichkeit, ein spezielles Mickey & Friends-Geschirrset oder eine Decke aus der Disney-Kollektion von June Jirapas zu Sonderpreisen zu erwerben.

Machen Sie sich bereit, die Magie des Glücks und der Inspiration von Disney World im Herzen von Bangkok im centralwOrld – The Heart of Celebration zu erleben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825921/Best_Shot.jpg