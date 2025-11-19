- centralwOrld se une a Disney para lanzar 'Disney The Magical Star 2026', el reino de cuentos de hadas de Disney más grande de Asia

BANGKOK, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- centralwOrld une fuerzas con Walt Disney (Tailandia) para lanzar 'Disney The Magical Star 2026 en centralwOrld', una gran campaña festiva de fin de año del 14 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, transformando un espacio de más de 3.500 metros cuadrados en el parque temático de fantasía Disney más grande de Asia.

Descubra siete increíbles zonas destacadas:

Mickey y sus amigos en su encantadora casa con la primera nevada del año en el corazón de Bangkok.

Toy Story Zone presenta la atmósfera de un mágico mundo de juguetes.

Zootopia Zone te invita a una simulación de una ciudad de animales divertidos en una metrópolis multicultural.

El Rincón Acogedor de Stitch – Descubra 'HometomyHeart The Store(y)', una exposición y tienda híbrida creada por la diseñadora Chanisara "Oon" Wongdeeprasith, fan de Disney y creadora de la marca HometomyHeart. Todos los visitantes se embarcarán en un viaje a través de las historias de los productos que habitan la casa de Stitch de Lilo & Stitch.

Frozen: Arendelle Encantada – La franquicia más exitosa de Disney traerá Arendelle de Frozen a Bangkok.

Castillo de las Princesas Disney: Descubra una réplica del Castillo de las Princesas Disney en la Plaza Central, con estatuas a tamaño real de tus princesas favoritas, como Cenicienta, Bella, Blancanieves, Ariel y Rapunzel, además de rincones especiales para fotos. No te pierdas los productos originales de las mejores marcas.

20º Aniversario de Hong Kong Disneyland Resort – Encuéntrese con el enorme Mickey inflable de 5 metros y disfrute del espectacular Árbol Mágico de Navidad 2026 de 35 metros, el árbol de Navidad más grande de la ASEAN.

Participe en actividades divertidas como Playmondo Polar Playland, un parque de juegos de nieve fantástico, T1 Music Box, una caja de música gigante de Central The1 Credit Card y actuaciones especiales que incluyen:

Actuaciones de 4EVE y Billkin en el encendido del árbol de Navidad el 25 de noviembre de 2025.

Disfruta del desfile, los villancicos y un miniconcierto en el Festival de Música CentralwOrld New Era Countdown 2026.

Descubra un festival de regalos de fin de año con colecciones especiales de Disney de más de 20 marcas líderes.

¡Exclusivamente en centralwOrld! Por compras superiores a 5.000 baht, tendrá la oportunidad de adquirir un juego de vajilla o una manta especial de Mickey & Friends de la Colección Disney diseñada por June Jirapas, disponible a precios especiales.

Prepárese para experimentar la magia de la felicidad y la inspiración de Disney World en el corazón de Bangkok en centralwOrld – El Corazón de la Celebración.

