centralwOrld s'associe à Disney pour lancer « Disney The Magical Star 2026 », le plus grand royaume de contes de fées de Disney en Asie.

BANGKOK, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- centralwOrld s'associe à Walt Disney (Thaïlande) pour lancer « Disney The Magical Star 2026 at centralwOrld », une grande campagne festive de fin d'année du 14 novembre 2025 au 6 janvier 2026, transformant un espace de plus de 3 500 mètres carrés en la plus grande fantaisie Disney d'Asie.

Découvrez sept zones majeures :

centralwOrld Joins Hands with Disney to Launch ‘Disney The Magical Star 2026’, the Largest Disney Fairytale Kingdom in Asia!

Mickey et ses amis dans leur belle maison avec la première neige de l'année au cœur de Bangkok.

Toy Story Zone offre l'atmosphère d'un pays de jouets magique.

Zootopia Zone vous invite à une simulation d'une ville d'animaux amusants dans une métropole multiculturelle.

Stitch's Cozy Corner - Découvrez « HometomyHeart The Store(y) », une exposition et une boutique hybrides créées par un créateur passionné de Disney : Mme Chanisara "Oon "Wongdeeprasith de la marque HometomyHeart. Tous les participants partiront dans un voyage à travers les histoires des produits à l'intérieur de la maison de Stitch dans Lilo & Stitch.

Frozen Enchanted Arendelle - La franchise la plus populaire de Disney amènera Arendelle de Frozen à Bangkok.

Château des princesses Disney - Découvrez une réplique du château des princesses Disney à Central Court, avec une statue grandeur nature de vos princesses préférées, dont Cendrillon, Belle, Blanche-Neige, Ariel et Raiponce, ainsi que des endroits spéciaux pour prendre des photos. Ne manquez pas les produits authentiques des grandes marques.

Hong Kong Disneyland Resort 20e anniversaire - Rencontrez l'immense Mickey gonflable de 5 mètres et admirez le spectaculaire arbre de Noël magique 2026 de 35 mètres, le plus grand arbre de Noël de l'ASEAN.

Participez à des activités amusantes telles que Playmondo Polar Playland, une aire de jeux de neige fantastique, T1 Music Box, une boîte à musique géante de Central The1 Credit Card et des spectacles spéciaux, notamment :

Performances de 4EVE et Billkin lors de l'illumination de l'arbre de Noël le 25 novembre 2025.

Profitez de la parade, des chants de Noël et d'un mini-concert au cours de centralwOrld New Era Countdown Music Festival 2026.

Découvrez un festival de cadeaux de fin d'année avec des collections spéciales Disney de plus de 20 grandes marques.

En exclusivité sur centralwOrld ! À partir de 5 000 bahts, vous avez la possibilité d'acheter un service de vaisselle ou une couverture Mickey & Friends de la collection Disney conçue par June Jirapas - disponible à des prix spéciaux.

Préparez-vous à vivre la magie du bonheur et de l'inspiration de Disney World au cœur de Bangkok à l'adresse centralwOrld - The Heart of Celebration.

