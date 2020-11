Centro Colombiano de Fertilidade obtém credenciamento Global Healthcare Accreditation

WEST PALM BEACH, Flórida, 18 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O InSer (Centro de Fertilidade Humana) https://www.inser.com.co/en/ em Medellín, Colômbia obteve um credenciamento de três anos pelo Programa Global Healthcare Accreditation (GHA)(http://globalhealthcareaccreditation.com/) para seu Programa de Serviços de Turismo Médico.

Fundado em 1995, o InSer é um centro de fertilidade líder na América Latina com quatro clínicas localizadas nas cidades colombianas de Medellín, Bogotá, Cartagena e Pereira. A clínica de Medellín do InSer, que obteve o credenciamento GHA em 12 de novembro de 2020, oferece uma série de tratamentos especializados de fertilidade, incluindo fertilização in vitro, injeção intracitoplasmática de espermatozoides (intracytoplasmic sperm injection, ICSI), diagnóstico genético pré-implantacional (Preimplantation genetic diagnosis, PGD), doação de óvulos e vitrificação de óvulos, entre outros. O InSer ajudou milhares de casais de todo o mundo a realizar seu sonho de conceber filhos e viver uma vida mais feliz e saudável.

De acordo com o Dr. Juan Giraldo, diretor do InSer, "Atender nossos pacientes com qualidade e com forte toque humano é a nossa filosofia. Estamos comprometidos com esta filosofia há 25 anos. Entretanto, na tentativa de melhorar e reforçar continuamente o atendimento impecável para nossos pacientes internacionais, decidimos buscar o credenciamento em serviços de turismo médico prestados pela GHA. Tem sido uma experiência maravilhosa e extremamente construtiva. Encontramos na GHA um grupo de profissionais brilhantes, conhecedores e experientes, totalmente comprometidos em realizar uma análise detalhada, não apenas de nossa condição atual, mas, principalmente, de nosso potencial de melhoria. Acredito que todo o esforço e trabalho para atender aos padrões da GHA nos levará a outro nível, não apenas como um serviço voltado para o paciente, mas como ator regional na área de reprodução humana."

O programa Global Healthcare Accreditation (GHA) foi estabelecido com o objetivo de aprimorar a experiência do paciente para turistas médicos em todo o Continuum Medical Travel Care. Os padrões da GHA, credenciados pela ISQua (por meio da International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association), oferecem valor concreto e mensurável aos pacientes, garantindo que o hospital ou clínica tenha instituído processos personalizados para as necessidades e expectativas exclusivas dos turistas médicos e são monitorados de forma consistente para melhorias. Além disso, a GHA oferece às organizações de saúde uma oportunidade única de não apenas adquirir habilidades e competências destinadas a fortalecer seus serviços médicos de viagens, mas também impactar o desempenho dos negócios.

Karen Timmons, CEO do Global Healthcare Accreditation Program, afirmou: "o InSer é o primeiro provedor de saúde a se submeter ao credenciamento GHA por meio de um processo de pesquisa remota iniciado devido à pandemia de COVID-19. O processo de credenciamento virtual foi desenvolvido para facilitar a comunicação, a observação e compartilhamento de dados contínuos para maximizar as interações entre avaliador e cliente e, em última análise, oferecer às organizações um nível de valor semelhante ao que seria fornecido durante uma pesquisa no local. Parabenizamos o InSer, um dos principais centros de fertilidade da região, por obter o Credenciamento GHA e por seu compromisso em apoiar as necessidades dos pacientes de turismo médico."

Sobre a InSer:

Fundado há mais de 20 anos, o InSer é o maior Centro de Fertilidade da Colômbia, graças aos seus quatro centros em Bogotá, Medellín, Pereira e Cartagena e a mais de 11 especialistas na área de tratamento de fertilidade. Até o momento, foram atendidas mais de 20.000 famílias, com acompanhamento de mais de 15.000 gestações, não apenas na Colômbia, mas em todo o mundo. Além disso, o InSer é credenciado pela Rede Latino-Americana de Centros de Reprodução, entidade responsável pela validação das estatísticas e boas práticas. Também é certificado pela Associação Americana para Credenciamento de Instalações de Cirurgia Ambulatorial (American Association for Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities, AAAASF) dos Estados Unidos e é membro da Associação de Centros de Reprodução Humana da Colômbia (Association of Colombian Human Reproduction Centers, ACCERH).

Para mais informações, acesse: https://www.inser.com.co/en/

Sobre o Programa Global Healthcare Accreditation (GHA):

Fundado em 2016, o Global Healthcare Accreditation for Medical Travel Services é o único órgão de credenciamento focado exclusivamente em serviços de turismo médico. Os padrões internacionais e as normas profissionais do GHA para Turismo Médico foram desenvolvidos em consulta com os principais especialistas globais do setor, incluindo provedores, seguradoras e empregadores comprometidos em estabelecer as melhores práticas em turismo médico e turismo de saúde, que apoiam os provedores de saúde na validação da qualidade e experiência do paciente, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para provedores ao longo de todo o continuum de assistência médica em viagens. O GHA recebeu o credenciamento International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (IEEA) da ISQua em 2019.

Para mais informações, acesse: www.GlobalHealthcareAccreditation.com

FONTE Global Healthcare Accreditation

Related Links

https://www.globalhealthcareaccreditation.com



SOURCE Global Healthcare Accreditation