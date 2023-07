Centro de Informática e Automação de Santa Catarina moderniza sua infraestrutura tecnológica e garante melhor gestão e proteção de dados

Com projeto implementado pela ZOOMtecnologia e que conta com as marcas globais Commvault e Huawei, o CIASC investe 7 milhões de reais para melhorar backup dos dados

SÃO PAULO, 26 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O CIASC, Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, é a empresa pública de tecnologia do Estado responsável por promover a transformação digital do governo e facilitar a vida dos 7,6 milhões de cidadãos de Santa Catarina e demais municípios de outros Estados próximos.

Dividido em quatro áreas, o CIASC presta serviços de: Rede de Governo, fazendo a gestão do tráfego de dados e serviços de rede de altíssima velocidade às instituições públicas do Estado; Nuvem e Data Center, Infraestrutura que objetiva armazenar e processar os mais importantes sistemas e base de dados de governo com total segurança e controle; Software e Plataformas, provendo sistemas computacionais e serviços digitais utilizados pelo governo do Estado para facilitar a experiência do cidadão nas diferentes áreas da sociedade; e Inteligência de Dados, promovendo análise de dados em tempo real, com informações dos diversos órgãos de governo a fim de auxiliar a administração pública na tomada de decisão.

O CIASC vem reforçando sua atenção à proteção de dados, especialmente para Secretarias e organizações públicas, em que as informações de contribuintes são críticas e de extrema importância. Visando cumprir integralmente às demandas da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados -, o CIASC tem investido na modernização de sua infraestrutura e adotou solução de ponta que engloba segurança, armazenamento e backup de dados.

Fazendo parte do projeto de atualização de sua infraestrutura, iniciado em 2021 e concluído em 2022, o CIASC expandiu em 60% a capacidade de seu sistema de armazenamento de dados, com investimentos de cerca de 5 milhões de reais no projeto de backup e outros 2 milhões em recursos para a expansão do storage. Agora, o CIASC conta com 600 TB (Terabytes) adicionais disponíveis em seu data center, num total de 1.5 PB (Petabytes) de capacidade.

Esses investimentos trouxeram maior proteção aos dados e segurança ao data center, assim como melhor desempenho e agilidade no processamento e acesso à informação. Devido à nova solução ser mais compacta, houve também a redução do espaço físico ocupado e, consequentemente, menor consumo de energia elétrica.

O projeto foi implementado pela integradora ZOOMtecnologia, a qual recomendou solução das fabricantes líderes de mercado, Commvault e Huawei. A Commvault foi apresentada pela sua liderança na tecnologia de gerenciamento de dados com funcionalidades que promovem detecção e proteção contra-ataques ransomware, além de identificarem anomalias de backup e alertarem imediatamente sobre possíveis riscos.

Em substituição ao sistema de backup antigo, foram implementadas a plataforma de software da Commvault e um storage híbrido Huawei OceanStor 5300 V5 com 1 PB de capacidade líquida. "Esta composição permitiu automatizar o armazenamento do backup local em disco e o envio de cópias secundárias de forma otimizada para a nuvem, agregando alta disponibilidade, escalabilidade, flexibilidade e maior segurança aos dados", diz Rodrigo Santos - Diretor de Operações da ZOOMtecnologia. Atualmente, o CIASC protege três mil máquinas virtuais e um volume total de 1 PB de dados da produção, contando com suporte técnico da integradora 24 horas, por sete dias na semana.

Entre alguns benefícios práticos que a nova solução trouxe aos clientes internos do CIASC, destacamos a agilidade com a possibilidade de realizar operações do tipo "self service", ou seja, os usuários habilitados podem ter a autonomia para gerenciar seus próprios dados interagindo diretamente com a plataforma Commvault de forma simplificada e fazer cópias e restaurações de arquivos e pastas. A solução ainda permite, por exemplo, fazer o controle do volume de dados (em gigabytes) que seus backups ocupam.

Novas aquisições devem ser realizadas em razão do forte crescimento no armazenamento em bancos de dados relacionais e não relacionais, bem como de outros tipos de dados (documentos, vídeos, imagens etc), sendo que estes podem ser mais bem armazenados e recuperados em um storage de objetos, simplificando o armazenamento.

De acordo com Marcel Vilmar da Silva, DPO – Data Protection Officer do CIASC, a solução recomendada pela ZOOMtecnologia, que somou tecnologia de gestão e proteção de dados da Commvault com Huawei, contribuiu também para o desenvolvimento de novos projetos. "Lançamos o CIASC Eternal, um pacote de serviços que cobre desde a digitalização de conteúdo analógico até a guarda online e offline de dados digitais. Além de facilitar o acesso e a gestão de grandes volumes de arquivos, possui uma tecnologia exclusiva, desenhada para garantir a integridade das informações armazenadas por mais de mil anos", celebra o executivo.

"Com o crescimento do volume de dados, ciberataques e projetos de transformação digital, é uma grande satisfação ter a responsabilidade de proteger e gerenciar os dados dos cidadãos da região de Santa Catarina através do CIASC em parceria com a ZOOMtecnologia", diz Marcelo Rodrigues, diretor-geral da Commvault Brasil. "Ouvimos todos os dias o desejo das empresas de gerenciar todos os seus dados de forma inteligente e esperamos poder contribuir cada vez mais com esta evolução", conclui Rodrigues.

FONTE Commvault

