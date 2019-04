Centro Europeu de Dados (DEAC) de Riga, Letônia, busca parceiros de longo prazo para nova unidade

A primeira fase foi a do cabeamento da fonte de alimentação de 4 MW (megawatts) e da preparação da instalação de 400 racks na nova unidade. Estes devem servir aos consumidores com disponibilidade de no mínimo 99,98%. Os investimentos totais em novos centros de dados estão planejados acima dos EUR 10 milhões. Esta é a terceira unidade do DEAC, que anteriormente desenvolveu centro de dados de 2 MW agora utilizados por clientes do Báltico, EU e Comunidade dos Estados Independentes (CIS, em inglês).

Espera-se que os recursos do novo centro de dados sejam exclusivamente usados por importantes clientes empresariais ou potencialmente por intermediários, como um centro de dados de multilocatário. "Criar centro de dados como um projeto conjunto está se tornando uma tendência. Esta é uma grande oportunidade de ser um dos primeiros, mas também de atuar como coproprietário da nova unidade e influenciar empreendimentos", disse o CEO do DEAC, Andris Gailītis.

Empresas internacionais em rápido crescimento planejando ampliar seus negócios vão precisar de infraestrutura de TI mais proximamente situada para acelerar a entrega de dados e conteúdo aos usuários finais. Elas podem se beneficiar da infraestrutura de internet da Letônia, uma das mais rápidas do mundo. "Volumes de dados cada vez maiores requerem a expansão da infraestrutura de TI, melhorias na eficiência com soluções sob medida de TI e equilíbrio entre CAPEX e OPEX. Na atualidade, devido ao Brexit temos visto um alto interesse do Reino Unido. Eles estão querendo diversificar os riscos com parte de seu plano "B" e cobrir suas operações europeias com serviços de centro de dados de backup", acrescenta A.Gailītis.

Sobre o DEAC

O DEAC é um dos maiores operadores independentes de centros de dados do norte da Europa. Ele fornece serviços seguros de centro de dados para clientes de mais de 40 países. Desde 1999, o DEAC visa fornecer serviços completos de centro de dados e soluções individuais de TI. O DEAC opera dois centros de dados físicos em Riga, agora com 330 racks de servidor que devem chegar a 730 e POPs em Londres, Frankfurt, Estocolmo, Amsterdã, Moscou e Kiev. O DEAC oferece uma ampla variedade de soluções personalizadas de TI que, com a análise das necessidades do negócio de acordo com a estratégia da empresa e seus objetivos comerciais, permitem às empresas proteção e redução ideal de custos.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/877949/DEAC_in_Riga_Latvia.mp4

FONTE SIA “Digitalas Ekonomikas Attistibas Centrs” (DEAC)

