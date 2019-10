Centro Internacional de Convenções e Exposições de Zhuhai sedia cúpula e exposição, oferecendo mais oportunidades para a área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau

ZHUHAI, China, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- De 21 a 23 de outubro, foram realizados no Centro Internacional de Convenções e Exposições de Zhuhai, na província de Guangdong da China a Cúpula Empresarial de Macau e Zhuhai e o Fórum Internacional de Comunicação da Rota da Seda Marítima da China do século XXI, atraindo para Zhuhai milhares de figuras empresariais e políticas, bem como a mídia conhecida dos países ao longo da Iniciativa Cinturão e Rota. Com base na grande dinâmica de Zhuhai na Área da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, o Centro Internacional de Convenções e Exposições de Zhuhai do Grupo Huafa, que funciona como uma janela para expor a imagem e plataforma de Zhuhai para intercâmbios comerciais, também oferecerá oportunidades sem precedentes no futuro.