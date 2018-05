Centro Sakip Sabanci de Estudos Turcos inaugurado na Universidade de Columbia, em Nova York

ISTAMBUL, 14 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O primeiro centro e cátedra de Estudos Turcos nos Estados Unidos leva o nome de seu benfeitor, Sakip Sabanci, o falecido empresário e filantropo. Inaugurado na Universidade de Columbia, inicia uma nova era de colaborações acadêmicas entre os dois países. O objetivo do Centro é aumentar o conhecimento e a conscientização sobre a Turquia, bem como sua importância para os assuntos regionais modernos e seu significado histórico.

Sakip Sabanci Center for Turkish Studies inaugurated at Columbia University, New York. The first center and chair for Turkish Studies in the United States named for its benefactor late Sakip Sabanci; a businessman, philanthropist; inaugurated at Columbia University, forging a new era of scholarly collaborations between the two countries.

Falando na inauguração, o presidente da Universidade de Columbia, Lee C. Bollinger, agradeceu à família Sakip Sabanci por sua generosa doação e observou que a ideia do centro era envolver estudantes e professores da Columbia e de todo o globo no ensino e pesquisa que examinassem a região que é, sem dúvida, incomparável, e seu impacto no mundo e na formação da sociedade moderna.

"Entender o povo turco é essencial para encarar os vários desafios que enfrentamos neste século."

Bollinger disse que o Centro foi o primeiro de seu tipo nos EUA para os Estudos Turcos, e expressou sua crença de que a compreensão da política, história, cultura e religião do povo turco é essencial para encarar os muitos desafios que enfrentamos neste século.

Güler Sabanci, Presidente Fundador do Conselho de Administração da Universidade Sabanci, agradeceu ao Presidente Bollinger e à Família Sakip Sabanci pelo estabelecimento do Centro Sakip Sabanci de Estudos Turcos na Universidade de Columbia.

"A geração de conhecimento, pesquisa, pensamento científico e discussão permitirão à Turquia tornar-se mais eficiente, capaz e consistente na busca de soluções para problemas regionais e globais."

Güler Sabanci acrescentou em seu discurso que "o Centro Sakip Sabanci de Estudos Turcos tem o objetivo de situar os estudos sobre a Turquia em uma perspectiva global comparativa. Esperamos que o Presidente e as atividades do Centro mudem o foco de entender a Turquia para como a Turquia pode participar dos debates globais no mundo todo. A geração de conhecimento, pesquisa, pensamento científico e discussão permitirão à Turquia tornar-se mais eficiente, capaz e consistente na busca de soluções para problemas regionais e globais."

Güler Sabanci afirmou que um centro global com tal objetivo inevitavelmente tocará muitas áreas de investigação: arte, música, literatura, negócios, história, política, medicina, ciências da vida, engenharia e outras, e acrescentou que o Centro levará a uma troca de ideias inovadoras entre essas disciplinas.

A cerimônia foi seguida por um painel acadêmico no qual professores da Columbia, da Universidade Sabanci e de outras escolas exploraram "Direitos Humanos e Regimes Híbridos".

Sobre Sakip Sabanci

Sakip Sabanci (1933-2004) foi um empresário, filantropo, colecionador de arte, empreendedor social, pioneiro em educação, cujas contribuições deixaram marcas indeléveis nos negócios, na educação, nas artes e na vida social turca.

Seus filhos Dilek, Sevil e Metin Sabanci doaram para a cátedra e o Centro Sakip Sabanci de Estudos Turcos para homenagear sua visão de construir pontes entre acadêmicos da cultura, sociedade e política turcas ao redor do mundo e constituir uma plataforma para a troca de conhecimento. e ideias.

Desde 2006, em homenagem ao falecido Sakip Sabanci, o "Prêmio Internacional de Pesquisa" também é concedido pela Universidade Sabanci no campo das Ciências Sociais.

https://sabancicenter.columbia.edu/

