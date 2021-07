Centro suíço de criptomoedas CV Labs anuncia parceria com a empresa financeira voltada para instituições Black Ocean

A Black Ocean oferece câmbios, financiamentos e investidores institucionais com soluções dark pool, liquidez e execução de fluxo de pedidos. Para clientes de varejo, a Black Ocean presta serviços DeFi como um launchpad IDO, corretagem descentralizada (DEX) alavancada, mineração de liquidez e mercado de NFTs.

Essa parceria tem como objetivo apoiar e desenvolver novos projetos de blockchain e startups de criptomoedas. A Black Ocean, como parte do ecossistema VRM, colaborará com a CV Labs em várias iniciativas do setor de blockchain, como oferecer uma variedade de serviços envolvendo incubação para startups em estágio inicial e soluções de nível profissional para clientes corporativos.

O ecossistema VRM engloba a VRM Quant, VRM Research, Black Ocean e FLy token, o token nativo do ecossistema VRM. A VRM é uma empresa de comércio de alta frequência que lançou a VRM Research, que oferece aos clientes de varejo dados sobre o mercado, soluções de sinais de negociação e relatórios de análise do centro de negociações de alto nível. A colaboração entre a VRM Research e a CV Labs incluirá relatórios de mercado, eventos de organização conjunta e seminários para programas de treinamento e mentoria.

Sobre a CV Labs

A CV Labs é uma empresa de ecossistemas dedicados a blockchain e espaços de co-working da CV VC, uma empresa de capital de risco de blockchain na Suíça. Com mais de 150 startups registradas em suas instalações em Zug (Suíça), Vaduz (Lichtenstein) e Dubai (Emirados Árabes Unidos), os centros de co-working da CV Labs oferecem diversos serviços como incubação para startups em estágio inicial, serviços de inovação para clientes corporativos, módulos de treinamento em blockchain e empreendedorismo, eventos e marketing de conteúdo. Seu objetivo é posicionar empresas de blockchain no ecossistema e prestar serviços de assessoria que ajudem empresas de blockchain a criar lojas no Crypto Valley e em outros locais.

A CV Labs oferece dois serviços principais para startups e empreendedores: o CV Labs Incubator, um programa intensivo de 10 semanas em Zug, na Suíça, que é o centro do Crypto Valley, e o espaço CV Labs Coworking, que acomoda mais de 150 dos principais projetos de blockchain do setor.

