Centurion Invest : sponsor officiel du sommet de l'AIBC à Dubaï

Au cours de cette 6e édition de la convention de l'AIBC, Centurion Invest dirigera également l'étage d'exposition réservée aux exposants de classe mondiale, car le sommet de l'AIBC réunit les marques et les individus clés des secteurs convergents de l'IA, de la blockchain, de l'IoT, des Quantum Tech et d'autres technologies émergentes pour discuter de l'avenir et le façonner.

« Centurion Invest aide les traders débutants à se lancer sur le marché numérique et à l'utiliser de la manière la plus technique et la plus correcte pour démarrer leur entreprise via Centurion Invest. Les novices sont disposés à apprendre à faire des bénéfices et de commencer leur aventure d'investissement. Nous rendrons cela possible en étant simplement présents sur le stand de Centurion Invest au niveau de l'étage principal de l'exposition, situé au G1. Les amateurs de crypto-monnaies pourront rencontrer personnellement nos experts en trading guidé qui leur feront vivre une aventure exceptionnelle », a déclaré S.E. Ali Kassab, président de Centurion Invest.

Centurion Invest a présenté son portefeuille de trading « CI Wallet » en mars 2021. Elle a également lancé récemment son système de trading de copie qui permet à ses traders de copier les activités de trading des utilisateurs experts, aidant ainsi les traders débutants et intermédiaires de crypto-monnaies à copier les transactions de crypto en mode manuel et à tirer profit de leurs transactions copiées.

« En plus de la possibilité de rencontrer nos experts CI en trading qui leur prodigueront les conseils les plus pointus en matière de trading et de connaissance du marché, les visiteurs auront également la possibilité de gagner 500 USDT pour le trading de crypto-monnaies à chaque ouverture de portefeuille CI », a ajouté Kassab en évoquant les ressources offertes par CI.

Centurion Invest est actuellement en pleine expansion et attire des personnes de haut niveau, qui ont connu du succès et avec lesquelles l'entreprise partage les mêmes valeurs. M. Stephen Meade, fondateur de Monetapro, vient de rejoindre CI en tant que membre du conseil d'administration - directeur du financement et de la collecte de fonds. Son Excellence Mariett Ramm, qui prendra la parole au nom de Centurion Invest au sommet de l'AIBC, a rejoint la société en tant que membre du conseil d'administration - Bureaux familiaux et institutions.

À propos de Centurion Invest

Centurion Invest CIEx ( www.centurioninvest.com ), une plateforme de négociation et d'échange décentralisée tout-en-un de nouvelle génération et en pleine expansion, offre à ses traders un accès direct à des experts en trading, un processus de dépôt et de retrait convivial, du copy trading, et des plans d'investissement très rentables grâce aux outils d'investissement les plus avancés et aux techniques dynamiques telles que la plateforme de trading Wallet Exchange Fiat & Crypto, la plateforme de trading de crypto-monnaies décentralisée, et la gestion de patrimoine.

