Century Bridge Capital Real Estate Fund L.P. se retire d'un investissement de 87 millions $ en Chine

Basé à Dalian, sur un site d'insertion bien établi dans la Zone technologique et de développement économique de Dalian, au cœur du nouveau quartier de Jinzhou, le projet a bénéficié de sa localisation au sein d'un des quartiers présentant le PIB le plus élevé de la province du Liaoning. Le projet se situe à dix minutes à pied des bureaux et des complexes industriels, tandis que les transports en métro et en bus offrent un accès rapide au centre-ville de Dalian. Les lycées, écoles primaires, hôpitaux et grands projets de vente au détail situés à proximité desservent la zone. Le projet inclut 1 419 unités résidentielles combinant des appartements en étages élevés et des lofts dans quatre tours de 24 étages, ainsi que des appartements en étages bas et des lofts dans un immeuble de cinq étages, et dans un deuxième immeuble de six étages.

Commentant le projet de Dalian et la manière dont il illustre les forces, les capacités et la stratégie d'investissement clé de sa société, Tom Delatour, PDG de Century Bridge, a affirmé : « Depuis l'établissement de nos opérations en Chine il y a onze ans, nous avons continué de mettre en œuvre une stratégie dédiée, qui cible des logements destinés à la classe moyenne dans des villes de niveau II. En travaillant avec notre partenaire local dans le cadre de l'investissement à Dalian, notre équipe basée en Chine a été en mesure de gérer conjointement et d'exécuter avec succès la construction et le développement du projet. Dans la mesure où le marché a évolué, nous avons affiné ensemble nos stratégies marketing relatives aux unités, équilibré les niveaux de prix, et organisé la chronologie des unités à vendre ainsi que les dynamiques de l'offre et de la demande, afin d'accroître la rentabilité globale de notre investissement et sa contribution à la valeur de notre portefeuille. »

Wei Deng, président de Century Bridge, a ajouté : « Le fait d'avoir travaillé en tandem avec nos partenaires locaux à chaque étape du développement et du processus de marketing est non seulement crucial pour la performance de nos investissements, mais soutient également les relations croissantes qui nous permettent de développer davantage notre implantation d'investissement en Chine. Par conséquent, notre présence locale bien établie et notre équipe composée de professionnels chinois et américains constituent un élément différenciateur clé qui est essentiel à notre succès. Nos efforts à long terme en Chine et dans le secteur de l'hébergement à revenu intermédiaire nous permettront de récolter la pleine valeur de notre investissement dans notre équipe basée à Pékin, ainsi que la valeur de nos relations de partenariat en coentreprise bien établies, à l'heure où nous nous procurons, sécurisons et mettons à exécution de nouvelles opportunités attractives de développement. »

Century Bridge Capital est une société de capital-investissement qui possède des bureaux à Dallas, au Texas, ainsi qu'à Pékin, en Chine. La société se focalise exclusivement sur les investissements dans le secteur immobilier résidentiel à revenu intermédiaire, dans des villes chinoises de niveau II à croissance rapide. Son fonds immobilier de capital-investissement axé sur la Chine, Century Bridge China Real Estate Fund, L.P., a levé plus de 170 millions $ de capital engagé total auprès de dix institutions mondiales.

www.centurybridge.com

CONTACT PRESSE : CONTACT DE LA SOCIÉTÉ : Guy Lawrence Jeff Tucker Ross & Lawrence Century Bridge Capital 212-308-3333 214-270-2121 gblawrence@rosslawpr.com jtucker@centurybridge.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/348507/century_bridge_capital_logo.jpg

SOURCE Century Bridge Capital