CenturyLink devient partenaire fournisseur de services managés d'Amazon Web Services

PARIS, le 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL ) est nommé partenaire fournisseur de services managés (Managed Service Provider, MSP) d'Amazon Web Services (AWS). Cette annonce souligne l'engagement constant de CenturyLink à mettre en place des services robustes sur AWS pour accompagner la transformation numérique des entreprises qui évoluent dans le cloud.

Cloud Application Manager (gestionnaire d'application cloud) de CenturyLink – une plateforme de gestion cloud hybride –, aide les clients à accroître la visibilité, la cohérence et le contrôle de leurs déploiements sur le cloud, du réseau à l'application. Cette plateforme primée permet aux entreprises d'automatiser les déploiements d'applications, d'optimiser les coûts, d'adapter les charges de travail et de gérer les connexions dans des contextes d'exploitation hétérogènes.

« Nous sommes ravis de recevoir cette importante distinction d'AWS et persuadés qu'elle nous aidera à continuer de fournir un large éventail de services AWS à nos clients », a déclaré David Shacochis, le directeur adjoint chargé de la gestion des produits chez CenturyLink. « Cloud Application Manager est notre 'studio' pour la conception, la gestion et l'optimisation des charges de travail sur le cloud. L'agrément MSP d'AWS confirme que notre approche est conforme à la toute nouvelle génération d'opérations propres au cloud. »

Afin d'obtenir l'agrément partenaire MSP d'AWS, CenturyLink a satisfait aux rigoureuses exigences du Programme fournisseur de services managés d'AWS (AWS Managed Service Provider Program), validé par un vérificateur tiers. Le programme mondial – développé suite aux demandes des clients d'AWS d'identifier des membres fiables du réseau de partenaires AWS (AWS Partner Network, APN) pouvant les aider à migrer, à utiliser et à optimiser leurs charges de travail AWS – fait converger les clients vers un ensemble de partenaires APN de nouvelle génération validés, pouvant fournir une expérience cloud complète.

En collaborant avec AWS, CenturyLink fournit un portefeuille complet de services et de gestion clouds permettant aux clients d'avoir un accès de faible latence à des ressources AWS pratiquement illimitées, allant de pair avec une orchestration dynamique et tenant compte du réseau. CenturyLink fournit des services aux solutions d'architecture, migre les charges de travail et assure des services de sécurité satisfaisant les strictes exigences réglementaires. La société offre également de nombreuses options de connectivité réseau sécurisée – le portefeuille Cloud Connect Solutions de CenturyLink a été conçu afin de fournir des connexions réseau sécurisées, haute performance et de qualité professionnelle à AWS, aux côtés de nombreuses options de connectivité dynamique des couches 1, 2 et 3 pour garantir une expérience fiable, de faible latence et très réactive en matière d'applications cloud hybrides.

CenturyLink est un Advanced Consulting Partner APN et depuis quatre ans, un AWS Networking Sponsor d'AWS re:Invent, assurant la connectivité réseau privée et spécialisée alimentant cet événement annuel. CenturyLink était parrain or d'AWS re:Invent 2017 et le sera de nouveau en 2018.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Cloud Application Manager de CenturyLink, rendez-vous sur https://www.ctl.io/cloud-application-manager/

Pour en savoir plus sur la connectivité directe de CenturyLink à AWS, rendez-vous sur https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/managed-aws-services.html

Pour en savoir plus sur le partenariat fort entre CenturyLink et AWS, rendez-vous sur https://www.centurylink.com/business/discover/aws.html

Pour en savoir plus sur le programme MSP d'AWS, rendez-vous sur http://www.aws.amazon.com/partners/msp

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est le deuxième plus grand fournisseur de télécommunications des États-Unis pour les entreprises mondiales. Avec des clients dans plus de 60 pays et une focalisation intense sur l'expérience client, CenturyLink a pour mission de devenir le meilleur fournisseur de réseau du monde en répondant à la demande croissante des clients pour des connexions fiables et sécurisées. La société est également un partenaire de confiance pour ses clients en les aidant à gérer la complexité croissante des réseaux et des technologies de l'information et en leur fournissant des solutions managées de réseau et de cyber sécurité qui les aident à protéger leur entreprise

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325657/centurylink_logo.jpg

Related Links

http://www.centurylink.com