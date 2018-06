CenturyLink inicia operações de data center em Quito, Equador

QUITO, Equador, 12 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O provedor global de comunicações e TI CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) está iniciando operações em seu novo data center em Quito, Equador, expandindo assim sua ampla oferta regional de serviços de colocation, hosting, computação em nuvem, segurança, colaboração, comunicação e serviços gerenciados, para seus clientes atuais e novos.

O novo data center do Equador se integra aos outros 17 data centers da CenturyLink na América Latina, assim como à sua ampla infraestrutura global, fornecendo conectividade direta à cerca de 720.000 quilômetros de rota de fibra globalmente.

O novo data center de Quito dará aos clientes um ambiente de processamento projetado para proporcionar altos níveis de disponibilidade, melhor qualidade e mais velocidade de acesso ao resto do mundo. As novas instalações também oferecem aos clientes diversidade de rotas de fibra, para a implementação de ambientes de contingência.

"Localizado próximo a clientes, com disponibilidade 24X7 e sistemas de segurança de última geração, este novo data center foi construído para otimizar as eficiências de energia e espaço", comentou Gabriel del Campo, vice-presidente de data center e segurança da CenturyLink América Latina. "Ao adotarmos esta abordagem, fomos capazes de tornar as instalações operacionais em menos tempo – um benefício aos clientes, ansiosos para poderem se beneficiar de nossos serviços de data center".

Com este modelo de construção inovador, a CenturyLink pôde atingir os seguintes objetivos:

Oferecer infraestrutura que cumpra com os requisitos TIER III do Uptime Institute e com as normas TIA 942 e NFPA75, para garantir o nível de serviço exigido por clientes corporativos, em linha com as mais rígidas regras para data centers de última geração.

Maximizar a eficiência de energia e otimizar o uso de espaço.

Oferecer um centro de computação resistente a terremotos.

Reduzir os prazos para o início de atividades em novas salas de data center.

"Nosso negócio de data centers e serviços gerenciados está crescendo", acrescentou del Campo. "Contamos com data centers de alta qualidade para fornecer as melhores soluções e serviços a nossos clientes".

Fatos Relevantes:

O novo data center foi construído utilizando um sistema modular de construção conhecido como eCentre, uma instalação pré-fabricada, equipada e testada na fábrica na Suécia e customizada para garantir que o edifício atenda a todas as normas estruturais locais para este tipo de construção.

A primeira fase do projeto consiste de um data center de 300KW em um andar; no entanto, o projeto completo está desenhado para permitir a expansão vertical a dois andares, oferecendo espaço livre adicional para mais de 100 racks em cada piso.

A CenturyLink anunciou o lançamento de uma nova rota de fibra ótica conectando o Equador à Colômbia, da cidade de Quito até Cali .

à Colômbia, da cidade de até . Os data centers da CenturyLink hospedam tanto ambientes da CenturyLink quanto de clientes, com uma equipe especializada de técnicos administrando os ambientes.

Os data centers da CenturyLink na América Latina receberam diversas certificações, tais como a TIER III do Uptime Institute, SAP Hosting Partner, ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27001, refletindo o compromisso da empresa de manter os altos níveis de qualidade estabelecidos pelos padrões internacionais para a gestão de data centers.

A CenturyLink frequentemente mede e aprimora seus serviços de data center e segurança. Uma parte importante do processo de manutenção inclui a atualização e a renovação das certificações de suas instalações, que são a fundação de suas rígidas políticas de segurança da informação, para serviços tradicionais e em nuvem.

