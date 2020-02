CenturyLink intègre le programme Networking Managed Service Provider (MSP) de Microsoft Azure

Les clients peuvent désormais créer plus facilement des solutions Cloud sécurisées et performantes

MONROE, Louisiane, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- Alors que les entreprises déplacent leurs charges de travail vers la périphérie du réseau et utilisent de plus en plus des environnements Cloud multiples, l'intégration sans faille de la mise en réseau et du Cloud est primordiale pour optimiser les performances. Pour aider les clients à mieux se connecter, procéder aux migrations, gérer et optimiser leurs environnements Microsoft Azure, CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) rejoint le programme Networking Managed Service Provider (MSP) de Microsoft Azure. CenturyLink peut désormais fournir un réseau complet et des services de consultation s'articulant autour des services Azure afin de permettre aux clients de se connecter et de créer des solutions Cloud plus facilement.

Azure customers can now look to CenturyLink to build cloud solutions with high performance and predictable networking and security. CenturyLink now provides comprehensive network and consultation services around Azure services to make it easier to connect and build cloud solutions.

« Nos clients ont besoin d'un soutien intégral lorsqu'ils déploient une série croissante d'applications dans des environnements Cloud tels que Microsoft Azure », a déclaré Paul Savill, senior vice president, enterprise product and services chez CenturyLink. « En tant que partenaire Azure Networking MSP disposant d'un réseau mondial, nous bénéficions de l'envergure, la portée et l'expertise nécessaires pour fournir des solutions intégrées de Cloud Azure et de mise en réseau hybride dans le monde entier et à la périphérie du réseau. »

Par le biais de ces services de consultation, CenturyLink met à profit l'expertise qu'elle possède à la fois comme prestataire de services d'infrastructures et comme consultant en services informatiques pour offrir aux entreprises une expérience client personnalisée et fluide s'articulant autour des produits et services d'Azure. Le vaste réseau mondial de fibres et les capacités de services de CenturyLink peuvent aider les clients à optimiser les performances des applications, à réduire les coûts et à garantir la sécurité. CenturyLink et Microsoft ont aussi conclu récemment un accord pour que CenturyLink fournisse des connexions réseau hautement performantes aux sites d'Azure.

« Nous sommes heureux d'accueillir CenturyLink dans notre programme networking MSP », a déclaré Ross Ortega, partner program manager, Microsoft Azure Networking chez Microsoft Corp. « Les clients d'Azure peuvent désormais se tourner vers CenturyLink pour construire des solutions Cloud qui garantissent un réseau performant et sécurisé . »

Faits à souligner :

CenturyLink est un partenaire Microsoft de niveau « Gold ».

CenturyLink permet la création et la suppression en temps réel des connexions réseau à Azure et Azure Government via son service Cloud Connect Dynamic Connections.

Les capacités réseau de CenturyLink englobent près de 725 000 kilomètres de fibres, avec plus de 170 000 bâtiments en réseau, offrant notamment une connectivité à plus de 2 200 datacenters publics et privés dans le monde entier.

Ressources supplémentaires

Pour obtenir de plus amples informations sur le Cloud hybride et les solutions informatiques de CenturyLink, veuillez visiter : https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud.html

À propos de CenturyLink



CenturyLink (NYSE : CTL) est un leader technologique offrant des solutions de réseau hybride, de connectivité cloud et de sécurité à des clients à l'échelle mondiale. Grâce à son vaste réseau mondial de fibre optique, CenturyLink fournit des services fiables et sécurisés pour répondre à la demande digitale croissante des entreprises et des consommateurs. CenturyLink aspire à être un point de contact fiable avec les réseaux et s'attache à fournir des technologies qui améliorent l'expérience client.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://news.centurylink.com/.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1093322/CenturyLink_Azure_Video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089386/CTL_MSAzure_TT.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

Related Links

http://www.centurylink.com



SOURCE CenturyLink, Inc.