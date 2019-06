CenturyLink Lança Soluções SD-WAN para Clientes na América Latina

BUENOS AIRES, Argentina, 10 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Empresas em toda a América Latina agora têm acesso à solução SD-WAN da CenturyLink (NYSE: CTL). SD-WAN da CenturyLink fornece aos clientes a capacidade de criar redes privadas seguras através de uma infraestrutura mista pública e privada, com encriptação de site-a-site, independentemente do acesso ou da tecnologia de transporte utilizada. A solução também fornece às empresas gestão e controle centralizados para direcionar o tráfego com base em aplicativo-por-aplicativo, ou por tipo de acesso, permitindo a conexão de sites diferentes através de uma variedade de conexões de backbone. Com a expansão da solução para a América Latina, os clientes têm a flexibilidade de aproveitar diferentes recursos da rede e a capacidade de apoio a múltiplos tipos de acesso, incluindo DSL, cabo, Internet e MPLS.

Como as redes SD-WAN se adaptam às necessidades de transformação dos negócios? Eduardo Freitas - Connectivy, Media & IP Director - CenturyLink, Brazil

Saiba mais sobre a solução SD-WAN da CenturyLink: https://www.centurylink.com.br/sistema-de-rede/aulz/sd-wan.html

"Embora o mercado de SD-WAN gerenciada ainda esteja em um estágio nascente na América Latina, está se desenvolvendo mais rápido do que o esperado", disse Gina Sanchez, consultora sênior da Frost & Sullivan para a América Latina. "A Rede de Longa Distância (WAN) Definida por Software está atraindo a atenção de empresas ansiosas para aproveitar os benefícios comerciais oferecidos pela tecnologia; por exemplo, a implementação mais rápida de sites de filiais, as economias resultantes do uso de redes privadas e públicas, a conectividade otimizada na nuvem e o roteamento com percepção de aplicativos", disse Sanchez.

A Frost & Sullivan prevê que a demanda por SD-WAN gerenciada terá um crescimento acelerado na região da América Latina durante os próximos cinco anos.

"Oferecemos conexões de rede pública e privada seguras, escaláveis e econômicas através de uma ampla gama de tipos de conectividade, o que permite às empresas serem mais ágeis e reduzirem os riscos", disse Pablo Yañez, vice-presidente de conectividade, mídia e IP para a CenturyLink na América Latina. "A solução SD-WAN da CenturyLink é a solução ideal para empresas buscando impulsionar o desempenho da rede, simplificar as operações da rede e promover o crescimento do negócio com maior visibilidade e controle".

Fatos Relevantes:

O serviço da CenturyLink inclui não só a camada SD-WAN, mas também a operação e o design da camada de conectividade subjacente.

Com a SD-WAN da CenturyLink, os clientes podem responder às inconstantes demandas de negócios, com uma implementação rápida de site através de uma configuração do tipo zero-touch .

. As empresas podem otimizar o desempenho de aplicativos e a utilização de largura de banda com roteamento baseado em desempenho e direcionamento de tráfego por aplicativo.

A gestão centralizada de políticas fornecida pela SD-WAN oferece maior governança e controle das operações de rede das empresas.

A SD-WAN da CenturyLink fornece conectividade direta à internet para acesso a nuvens públicas e aplicativos SaaS, para melhorar a experiência do usuário local.

Os clientes podem se beneficiar de serviços holísticos do tipo turn-key que incluem simplificar as operações de rede e reduzir custos administrativos excedentes com um único ponto de contato para agregação de largura de banda e para faturamento.

que incluem simplificar as operações de rede e reduzir custos administrativos excedentes com um único ponto de contato para agregação de largura de banda e para faturamento. As visualizações de painel através do portal de autoatendimento 24X7 da CenturyLink fornecem às empresas maior visibilidade e controle com monitoramento e analítica de aplicativos.

A rede robusta da CenturyLink permite que os clientes se conectem facilmente a mais de 2.200 data centers próprios e de terceiros, assim como a mais de 150.000 edifícios on-net com fibra.

A CenturyLink oferece uma ampla gama de opções de conectividade para atender às necessidades de desempenho e eficiência dos clientes, incluindo MPLS, internet dedicada, agregação de banda larga, 4G/LTE e/ou Bring Your Own Network (Traga sua Própria Rede; BYON, na sigla em inglês), que está sujeita à viabilidade técnica e à disponibilidade.

Recursos Adicionais:

Saiba mais sobre os Desafios para Modernizar sua WAN neste infográfico.

Leia como a solução SD-WAN da CenturyLink ajudou uma empresa de transporte rodoviário a administrar novos sites através da rede neste Estudo de Caso do Cliente.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

