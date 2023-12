CEO da Vale Metais Básicos anuncia saída da empresa

TORONTO, 1 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Vale Base Metals Limited (VBM) anuncia que Deshnee Naidoo encerrar o seu ciclo na empresa e deixará o cargo de Diretora Executiva (CEO) da VBM em 31 de março de 2024.

O Conselho diretor da empresa já iniciou o processo para nomear um novo CEO, que também ficará baseado em Toronto, para suceder Deshnee na liderança da VBM em sua transformação contínua em um negócio de metais de classe mundial.

"Agradecemos a Deshnee pelo enorme comprometimento e dedicação que demonstrou como CEO da Vale Base Metals. Ela foi fundamental em liderar a empresa durante a separação do negócio ao longo deste ano, o que preparou a empresa para um crescimento com criação de valor nos próximos anos. Para as nossas Operações de produção e Projetos de desenvolvimento, o nosso foco continua sendo a melhoria do negócio. Estou ansioso para trabalhar com a Deshnee até março, enquanto conduzimos o negócio para a próxima etapa da nossa jornada", diz Mark Cutifani, presidente do Conselho Diretor da da VBM.

"Foi um privilégio servir a Vale desde 2021, primeiramente como CFO e, mais recentemente, como CEO. Liderei a bem-sucedida separação da VBM da Vale SA e agora é o momento certo para passar o cargo a um sucessor que levará o negócio para a próxima fase de crescimento. Estou orgulhosa do que alcançamos e agardecida pela oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis em toda a empresa e em todo o mundo. Estou ansiosa para continuar na minha função até março próximo e apoiar o Conselho no processo de sucessão", diz a CEO da VBM, Deshnee Naidoo.

"Deshnee tem sido um membro valioso da equipe executiva da Vale e agradeço a ela por sua liderança e amizade, trabalhando juntos para progredir em nossa jornada para posicionar a VBM para a próxima fase de crescimento. Sob a liderança de Deshnee, a VBM fez melhorias notáveis no desempenho de segurança, cultura, confiabilidade operacional, aprovações e execução de importantes projetos", disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale SA.

A VBM mantém os seus planos de investir em dez anos cerca de 30 bilhões de dólares em projetos minerais estratégicos no Brasil, no Canadá e na Indonésia. O objetivo é praticamente triplicar a produção de cobre para 900 mil toneladas por ano e quase duplicar a produção de níquel para 300 mil toneladas por ano, entre 160.000 e 175.000 toneladas.

O Conselho diretor anunciará o sucessor no momento apropriado.

Para maiores informações, contate:

[email protected]

+1 (416) 357-9747

Grupo Brunswick

[email protected]

+44 (0) 20 7404 5959

FONTE Vale Base Metals