CEO de agência de mídia abre o jogo sobre como conseguir o tão sonhado selo de verificação do Instagram

Como não ser vítima do 'golpe do selo de verificação'

"Nós não somos o Facebook, também não existe nenhuma empresa que responda pelo Facebook. Uma empresa grande como o Facebook não vai fechar parcerias com nenhuma empresa colocando seu nome em risco caso tenha algum problema, isso é o óbvio. Então se alguém disser que trabalha no ou com o Facebook, ou tem algum vínculo, desconfie. Também não pague a nenhum profissional que alegue obter para você o selo antes de consegui-lo, ou pode acontecer de você não ter o selo e nem mais o seu dinheiro. São inúmeros casos como esse".

Estratégia para conseguir o selo

"O selo de verificação nada mais é que o: 'celebrity confirmation'. A confirmação de que você é uma celebridade no seu nicho, no seu meio, uma pessoa pública. Para solicitação do selo, precisa-se de argumentos que mostrem para o Facebook que você é realmente uma pessoa apta a adquirir o selo. O número de seguidores não importa. Já presenciamos casos de pessoas com 5 mil seguidores sendo aprovado ao selo. A melhor estratégia para a tentativa do selo é com artigos publicados na imprensa, que comprovem que você é uma pessoa pública ou de relevância social. Não tenho conhecimento de outro argumento plausível ao selo. Ao juntarmos os documentos, as provas, e os artigos na imprensa, temos de argumentar que a pessoa é de fato uma pessoa famosa e que o selo a protege de hackers e a condecora, para confirmar que a pessoa é realmente quem diz ser".

