CEO do Ecossistema Dakila é homenageado por apoiar documentários da Força Aérea

Os convidados do Ecossistema Dakila conheceram as instalações da Academia e foram os primeiros a assistir a première do filme Fumaça 70, que estreou oficialmente hoje, 26 de maio. Durante a visita, os convidados percorreram vários campos da AFA como o 1º e 2º Esquadrão de Instrução Aérea, o hangar da Esquadrilha da Fumaça, o corpo de cadetes da Aeronáutica, prestigiaram uma linda apresentação de voo da Esquadrilha e encerraram o dia com a exibição do filme no cinema.

O documentário retrata as gerações de pilotos militares da Força Aérea Brasileira, que neste mês de maio celebram os 70 anos de existência da Esquadrilha da Fumaça – segundo time de demonstração aérea mais antigo do mundo. A exibição é no formato websérie e tem quatro capítulos que contam a trajetória de apresentações públicas pelo mundo. Dos bastidores ao espetáculo no céu, do briefing ao voo, da manutenção das aeronaves aos shows aéreos, todos os detalhes para acelerar os corações e encantar os espectadores.

O Ecossistema Dakila apoia a cultura e a história do Brasil e por isso foi um dos patrocinadores oficiais. Urandir Fernandes de Oliveira recebeu, na noite de exibição da première, uma placa em agradecimento ao apoio na produção do documentário. "Nosso intuito de apoiar esse material audiovisual foi promover a história do Brasil, demonstrando a dedicação de nossos militares e a qualidade da nossa Indústria de Defesa e Segurança para os brasileiros e o mundo. Esse reconhecimento recebido hoje não é só meu, mas de todos que integram o Ecossistema Dakila. É com muito orgulho que estamos mais uma vez contribuindo para a promoção das tecnologias e talentos do nosso Brasil", ressaltou Urandir.

De acordo com Alan Oliveira, proprietário da 067 Vinhos e da Pantanal Trading – duas das 17 empresas que fazem parte do Ecossistema Dakila -, um dos objetivos da holding company é ser um farol de desenvolvimento científico-tecnológico para toda a nação, promovendo as inovações desenvolvidas no Brasil para todos os lugares do planeta. "Nós, do Ecossistema Dakila, estamos apoiando trabalhos audiovisuais de promoção do campo da Defesa e Segurança para que a nossa nação e o mundo tenham cada vez mais informações sobre os desenvolvimentos de ponta que advém dos militares e poderão, no futuro, não só gerarem aumento de PIB como terem suas derivações tecnológicas aproveitadas no setor civil", disse Alan.

Capitão Reis, piloto nº 7 da Esquadrilha da Fumaça, expressa sua admiração pela produção audiovisual Fumaça 70. "Por meio desse presente, que é o documentário, nós podemos mostrar para toda a população um pouco dos trabalhos e bastidores, de pessoas que não aparecem sempre e que fazem um trabalho de excelência representando a Força Aérea Brasileira e o nosso Brasil até para o exterior. Nós entendemos que a FAB é responsável por toda a defesa da nossa pátria, incluindo o espaço aéreo e hoje nós já temos um setor responsável por estudos e disseminação de novas doutrinas, até mesmo do setor aeroespacial".

