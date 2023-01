CEO Global da Cipher anuncia planos para 2023

Ao finalizar o primeiro trimestre frente à operação, o espanhol David Fernández Granado apresenta estratégia da companhia para crescer com solidez e disputar posição de liderança em cibersegurança

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Escolhido pela Prosegur como o novo Diretor Geral global da Cipher, a unidade de cibersegurança do grupo, David Fernández Granado assumiu o cargo em setembro deste ano com o objetivo de impulsionar o crescimento da empresa em âmbito mundial. A chegada do executivo faz parte da estratégia de negócios do Grupo, que visa integrar as competências da Cipher à gestão da Prosegur, aproximando a segurança física da digital.

Em recente imersão na operação brasileira, David Granado compartilhou impressões sobre o mercado de segurança de dados no Brasil e na América Latina, e revelou quais são os planos da companhia para crescer com solidez galgando posições entre os principais provedores do segmento. Ele diz que pretende usar a força da marca, especialmente no Brasil e na América Latina, para alavancar negócios internacionais, com foco em orçamentos a partir de 500 mil Euros. A expectativa para 2023 é crescer no mínimo o dobro da taxa média de mercado, em média de 12% ao ano.

Para alcançar essa meta ousada, o novo CEO anuncia investimentos maciços em inovação (algo em torno de 3% do faturamento) e na gestão de pessoas, área que receberá cerca de 20% da renda para programas de captação, qualificação e retenção de talentos, superando a falta de profissionais no setor de Tecnologia da Informação. Hoje a Cipher conta com cerca de 400 colaboradores espalhados pela Europa, América do Norte e América Latina, e deve finalizar 2023 com 100 novos funcionários atuando de forma híbrida.

Ao comparar o nível de maturidade dos mercados em que a Cipher está presente, Granado avalia que o Brasil não é tão defasado em relação ao resto do mundo e as empresas nacionais já entenderam que a segurança da informação é sinônimo de confiança e competitividade.

"Esse não será o principal desafio, pois vamos apostar num mercado que já tem essa consciência e muito potencial de ampliação. A dificuldade maior é transpor gaps culturais. Mesmo países que falam o mesmo idioma têm palavras e expressões com significados diferentes, imagine uma operação global. Nesse sentido, precisamos desenvolver a empatia cultural para integrar e engajar nossos times em uma atuação sem fronteiras", aponta.

Cipher Academy estendida à operação global

Para garantir qualificação e atualização constantes, na esteira da globalização das operações e soluções, a abrangência da Cipher Academy, que já atende os profissionais brasileiros, será estendida a todas as equipes. "Diariamente fabricantes lançam novas "balas de prata" que acompanham a evolução das ferramentas digitais e ao mesmo tempo a modernização do cibercrime. Com a expansão da Cipher Academy vamos assegurar que nossos profissionais estejam em dia com o que o mercado de cibersegurança oferece de melhor para atender as necessidades mais específicas", explica Granado.

É com intenção de explorar esse "melhor" que a Cipher se posiciona com neutralidade em relação a fornecedores, sejam locais ou globais. "Não priorizamos soluções por marca ou preço, nosso papel é escolher as melhores opções indicadas para resolver as dores dos nossos clientes, cada caso é um caso", destaca o CEO.

Ele reforça que o ecossistema da segurança dados é um universo complexo e o profissional dessa área precisa dominá-lo para construir e inovar, na oferta e implantação de serviços de ponta. Sobre o formato de trabalho, a Cipher incentiva o modelo remoto, criando mecanismos para que os profissionais de todas as localidades trabalhem juntos e de forma colaborativa, compartilhando e somando conhecimento.

Novidades para 2023: Cipher Platform e Cipher Lab

Para cumprir a promessa de unificar o portfólio de serviços, a Cipher entra em 2023 com a oferta de uma plataforma flexível e aderente a diferentes necessidades e modelos de negócios, a Cipher Platform, pronta para prover segurança de dados de forma personalizada e adequada a diversos tipos de demandas, especialmente num momento em que a descentralização dos datacenters e a computação em nuvem crescem na preferência da maior parte das organizações, aumentando o perímetro de riscos e exposição de dados.

"Soluções standard não são suficientes para proteger informações digitais num cenário cada vez mais global, dinâmico e imprevisível. Nossa proposta é ir além, não só entregando uma solução completamente encaixada ao modelo de negócio de nossos clientes, como também identificando novas oportunidades de demandas a partir de estratégias assertivas desenvolvidas no formato de cocriação. Por meio do Cipher Lab, onde nossos clientes trazem uma necessidade e nós os ajudamos a resolver o problema, e ainda o apoiamos na identificação de demandas não percebidas, entregamos um serviço de alto valor agregado", afirma Granado.

Sobre a CIPHER

Fundada em 2000, a CIPHER, uma empresa global do Grupo Prosegur, especializada em segurança cibernética, oferece uma ampla gama de produtos e serviços, suportadas pelo melhor laboratório em segurança da Informação: o Intelligence Lab. Com escritórios localizados na América do Norte, Europa e América Latina, possui seis centros de operação de segurança 24/7, complementados por parceiros estratégicos ao redor do mundo.

A CIPHER é altamente acreditada como provedora de Serviços Gerenciados de Segurança (MSS) por meio das certificações da empresa como ISO 20000 e ISO 27001, SOC I e SOC II, PCI QSA e PCI ASV. A empresa também recebeu diversos prêmios, incluindo melhor MSSP da Frost & Sullivan nos últimos seis anos consecutivos. Os seus clientes são compostos por grandes empresas e agências de governo, com inúmeros cases de sucesso. A CIPHER provê às organizações, por meio de tecnologias avançadas e especializadas, serviços que os protegem contra ameaças, enquanto gerenciam riscos e asseguram a operação através de soluções inovadoras.

www.cipher.com.br

FONTE Cipher

SOURCE Cipher