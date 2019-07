CEOs brasileiros apostam na resiliência para o crescimento dos negócios, diz KPMG

SÃO PAULO, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A maioria dos CEOs brasileiros acredita no crescimento das suas empresas, com 88% declarando-se muito confiantes ou confiantes que isso ocorra entre 2019 e 2021. Entre os CEOs globais, esse índice é de 94% e, na América do Sul, 90% têm essa opinião. Além disso, a maior parte desses executivos está trabalhando para que os demais líderes das suas companhias sejam agentes resilientes – 80% no Brasil, 72% na América do Sul e 84% no global.

Essas são conclusões da pesquisa "CEO Outlook", da KPMG, conduzida a partir de entrevistas com 50 CEOs de empresas de diferentes setores sediadas no Brasil. Na América do Sul, 235 CEOs de oito países foram entrevistados (exceto Brasil) e, globalmente, 2.535 executivos de 63 países participaram.

"O que há de diferente no cenário de 2019 é a forte consciência das lideranças que é necessário adotar nova postura perante uma pressão cada vez mais impositiva por respostas que atendam às atuais demandas. A resposta está na resiliência. É com este recurso que os CEOs se tornam cada vez mais capacitados às adaptações que o mundo corporativo exige", afirma Charles Krieck, presidente da KPMG no Brasil e na América do Sul.

Para os respondentes, a base da empresa resiliente está em segurança cibernética, alianças estratégicas, aplicação de capital em novas tecnologias e mão de obra qualificada. Essa conclusão é ratificada com a constatação de que, para 32% dos CEOs brasileiros, a adaptação é prioridade do líder resiliente.

Os executivos brasileiros também estão alinhados aos países de economia consolidada em matéria de causar disrupção: 71% dos CEOs globais acreditam no crescimento empresarial apoiado em desafiar normas do mercado, índice que é de 68% para brasileiros.

Sobre a economia brasileira nos próximos três anos, 76% estão confiantes; globalmente os mais otimistas são 83%. Na economia global, os CEOs que acreditam em crescimento são: 74% dos brasileiros, 63% dos globais e 66% dos sul-americanos.

Uma estratégia sólida de segurança digital foi apontada como fundamental na relação de confiança com públicos de interesse, com 50% dos CEOs brasileiros pensando assim. Mais da metade (68%) acreditam que estão bem preparados para ataques cibernéticos, 62% aplicarão mais capital em novas tecnologias e 38% devem priorizar investimentos na força de trabalho.

