CEOs brasileiros seguem apostando no futuro do País

"A nova edição desta pesquisa revela, mesmo diante das concretas e complexas adversidades enfrentadas no País, um sentimento de otimismo entre os executivos que estão à frente das companhias brasileiras. Entre as razões desse posicionamento corajoso, observa-se que os líderes estão estrategicamente preparados para enfrentar os novos desafios e confiam nas boas parcerias que souberam construir", afirma o presidente da KPMG no Brasil, Charles Krieck.

A grande maioria prevê aumento moderado nas receitas no próximo triênio, com 87% estimando expansão de 2% ao ano. Evolução superior a esse patamar é prevista por 8% deles, que esperam avanço de 2% a 4%, e 4% deles indicando que poderão expandir suas receitas de 5% a 9% ao ano no próximo triênio. Sobre as diretrizes para alcançar resultados, 32% dos CEOs têm nas alianças estratégicas com terceiros o principal caminho. Com 21% das respostas, estão as fusões e aquisições e, depois, as joint ventures com 19%.

A pesquisa, realizada de 22 de janeiro a 27 de fevereiro de 2018, também questionou como os CEOs alcançarão o crescimento no próximo triênio, revelando que: 42% investirão mais em processos de detecção de inovação e disrupção; 42% deverão participar de investimentos corporativos; 40% pretendem investir em programas de aceleração ou incubadoras de startups; 38% pensam em investir em startups de inovação; 38% disponibilizarão produtos e serviços por meio de um provedor de plataforma online; 38% querem parcerias com provedores terceirizados de tecnologia de nuvem; 34% se integrarão com consórcios da indústria com foco no desenvolvimento de tecnologias inovadoras; e 32% planejam atuar em parceria com provedores de dados terceirizados.

Acesse: http://www.kpmg.com.br/ceooutlook

KPMG no Brasil

Pedro Ulsen: (11) 3736-1127 | pedro.ulsen@viveiros.com.br

Bianca Antunes: (21) 3218-2049 | bianca.antunes@viveiros.com.br

Ana Letícia Azevedo: (11) 3675-5444 | ana.azevedo@viveiros.com.br

FONTE KPMG no Brasil

SOURCE KPMG no Brasil

Related Links

http://www.kpmg.com.br/ceooutlook