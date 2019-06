CEOs da Danone e Migros eleitos Novos Copresidentes do Conselho de Administração do The Consumer Goods Forum

Emmanuel Faber e Özgür Tort presidirão o Conselho de Administração paritária e liderada por CEO

PARIS, 20 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- The Consumer Goods Forum (CGF), organismo global que desenvolve objetivos e mudanças positivas em todo o setor de bens de consumo, anunciou hoje que elegeu dois novos Copresidentes para seu Conselho de Administração: Emmanuel Faber, Presidente e CEO da Danone presidirá o Manufacturer College da Administração, enquanto Özgür Tort, CEO da Migros Ticaret presidirá o Retailer College.

A dupla liderará a Administração do CGF durante dois anos e substituirá os Copresidentes cessantes, Ian Cook da Colgate-Palmolive e Olaf Koch da METRO AG. Adicionalmente, James Quincey, Presidente e CEO da The Coca-Cola Company e Daniel Zhang, CEO do Alibaba Group, foram nomeados Vice-copresidentes da Administração do CGF.

O anúncio de hoje foi feito após reunião semestral do Conselho de Administração, que ocorreu na 63ª Cimeira Global, em Vancouver, entre 12 e 14 de junho.

Concretizar Objetivos e Mudanças Positivas em Larga Escala

Sr. Faber e Sr. Tort assumem a posição de copresidentes em uma época em que as perturbações constantes no setor tornam a missão do CGF cada vez mais importante. Cada vez mais, os consumidores, funcionários e investidores esperam que as empresas adotem um objetivo que vá além do lucro, à medida que as novas tecnologias criam oportunidades essencialmente para redefinir os modelos empresariais tradicionais. A dimensão e ritmo da mudança tornam essencial a colaboração em toda a cadeia de valor - uma característica única da forma de trabalhar do CGF. Os novos copresidentes contribuirão com sua experiência na produção e no varejo para unir os membros na resposta a problemas como resíduos plásticos, desperdício alimentar, desmatamento, trabalho forçado, exatidão de dados, segurança alimentar, segurança do consumidor e bem-estar dos funcionários.

Comentando sua eleição, Emmanuel Faber, Presidente e CEO da Danone, afirmou:

«A saúde das pessoas e do planeta é o principal desafio do século XXI. Temos de agir agora para construir um futuro sustentável e todas as partes interessadas devem unir forças para obter o melhor impacto em larga escala. Estou convencido que nossa indústria tem um papel determinante a desempenhar. O CGF representa uma plataforma única para dirigir mudanças positivas através da colaboração local e global, com o objetivo de reinventar o modelo do setor. Estou muito honrado por ser o novo Copresidente do Conselho de Administração, juntamente com o Özgür, e fico inspirado para desenvolver o ambicioso plano coletivo do CGF com todos os seus membros».

Comentando sua eleição, Özgür Tort, CEO da Migros Ticaret, afirmou:

«É uma honra liderar os esforços, juntamente com o Emmanuel, neste momento empolgante em nosso setor. Sabemos que temos de crescer de forma sustentável e responsável para corresponder às necessidades crescentes dos consumidores e para cumprir com nossas responsabilidades perante as futuras gerações. Obviamente, isto exige mudanças importantes na forma como dirigimos nossa atividade. Cada mudança envolve riscos sérios, que temos de enfrentar juntamente com nossas empresas associadas. Na nova era do setor de bens de consumo global, a colaboração entre todas as partes, incluindo varejistas, fabricantes, autoridades judiciais, universidades, ONGs e plataformas digitais será essencial para fortalecer nosso setor. Isto beneficiará diretamente as vidas dos consumidores no futuro».

Sr. Faber e Sr. Tort salientaram sua gratidão ao Sr. Cook e Sr. Koch por sua notável contribuição para o CGF ao longo dos dois anos anteriores e agradeceram em nome da Administração por sua liderança excepcional e por seu empenho em acelerar a implementação de mudanças positivas. Eleitos como Vice-copresidentes na reunião do Conselho de Administração de 2015, em Nova York, o Sr. Cook e o Sr. Koch assumiram a posição de Copresidentes após sua nomeação na reunião do Conselho de Administração de 2017, em Berlim.

Sobre Emmanuel Faber, Presidente e Diretor Executivo da Danone

Emmanuel FABER iniciou sua carreira como consultor na Bain & Company, antes de trabalhar como banqueiro de investimentos na Baring Brothers. Passou para a Legis Industries, onde foi nomeado Diretor Executivo em 1996.

Emmanuel se juntou à Danone em 1997 e, em 2000, passou a Diretor Financeiro e membro da Comissão Executiva da empresa. Em 2005, assumiu a posição de Vice-presidente para a região da Ásia-Pacífico, sediada em Xangai. Em 2008, Emmanuel foi nomeado Diretor-geral Adjunto. Em 2011, passou a Vice-presidente do Conselho de Administração e, em outubro de 2014, foi nomeado Diretor Executivo. Desde dezembro de 2017, Emmanuel é Presidente e Diretor Executivo da Danone. Emmanuel está fortemente empenhado na promoção de modelos empresariais inclusivos e inovadores. Em 2005, supervisionou a primeira experiência empresarial social em Bangladesh com Grameen Bank e a criação da Comunidades Danone, em estreita colaboração com o vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2006, Muhammad Yunus. Juntamente com Martin Hirsch, Emmanuel é também fundador e copresidente da Business and Poverty Action Tank, uma incubadora social-empresarial sediada na HEC, em Paris.

Em 2013, a pedido do governo francês, Emmanuel escreveu, em conjunto com Jay Naidoo, o relatório «Innovating by mobilising stakeholders: 10 proposals for a new approach to Official Development Assistance».

Sobre Özgür Tort, CEO da Migros Ticaret:

Özgür Tort é Diretor Executivo do Migros Group, cadeia de supermercados líder na Turquia, que há 65 anos tem uma posição pioneira no setor, graças a suas implementações inovadoras, foco nos produtos frescos e no melhor serviço para uma experiência de compras única. Migros tem mais de 2.000 lojas em toda a Turquia e possui operações fortes no Cazaquistão e Macedônia. Tort fez carreira lidando com todas as dimensões do gerenciamento de varejo. Juntou-se ao Migros Group em 1996, inicialmente no Desenvolvimento Comercial. Liderou os serviços de Gerenciamento da Relação com o Cliente (CRM) e Expansão Internacional. Trabalhou na filial da Migros na Rússia como Diretor de Operações entre 2002 e 2006. Em 2006, voltou para a Turquia como Diretor de Recursos Humanos na sede, até ser nomeado CEO do Migros Group em 2008, com 35 anos.

Özgür Tort é ainda Copresidente da Associação de Varejistas Alimentares (GPD) e membro do conselho de administração da Federação Turca de Centros Comerciais e Varejistas (TAMPF) na Turquia. Tort é Engenheiro Industrial, graduado pela Universidade Técnica de Istambul e tem mestrado com especialização em Gerenciamento de Engenharia na Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri. É casado e tem um filho.

Sobre The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum («CGF») é uma rede industrial global baseada na igualdade gerenciada por seus membros para incentivar a adoção global de práticas e normas úteis para a indústria de bens de consumo por todo o mundo. Reúne os CEO e gerentes seniores de cerca de 400 varejistas, produtores, prestadores de serviços e outras partes interessadas em 70 países e reflete a diversidade da indústria em termos geográficos, de tamanho, formato e categoria de produtos. Suas empresas associadas têm vendas combinadas de 3,5 triliões de euros e empregam, diretamente, quase 10 milhões de pessoas, com mais 90 milhões de empregos relacionados estimados ao longo da cadeia de valor. É gerenciado por seu Conselho de Administração, que inclui mais de 50 CEO de varejo e produtores. Para mais informações, visite: www.theconsumergoodsforum.com.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

FONTE The Consumer Goods Forum

Related Links

http://www.theconsumergoodsforum.com/



SOURCE The Consumer Goods Forum