CEOs werden auf dem Nikkei-Forum sprechen: Weltwirtschaftlicher Aufschwung und Unternehmensführung im New Normal

- Das 23. Nikkei Global Management Forum, das die erfolgreichsten Führungskräfte der Welt zusammenbringt, findet am 9. und 10. November 2021 in Tokio statt

TOKIO, 18. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nikkei Inc. wird am 9. und 10. November 2021 das 23. Nikkei Global Management Forum ausrichten, das gemeinsam mit dem IMD und der Harvard Business School veranstaltet wird. Die Veranstaltung wird online vom eigentlichen Veranstaltungsort in Tokio gestreamt.

Erleben Sie zwei Tage lang inspirierende Präsentationen und Diskussionen von weltweit führenden Wirtschaftsvertretern:

Shantanu Narayen, Vorsitzender, Adobe

Colin M. Angle, Vorsitzender, iRobot

Amin H. Nasser, Präsident, Saudi Aramco

Hyun-Suk Kim, Präsident, Samsung Electronics

Masahiko Uotani, Präsident, Shiseido

Christophe Weber, Präsident, Takeda Pharmaceutical Company

Tomoko Namba, Gründerin, DeNA

Mike Henry, Vorstandsvorsitzender, BHP

Jean-Claude Biver, ehemaliger Präsident, Hublot

Jouko Karvinen, Vorsitzender, Finnair

Aya Komaki, Präsidentin, Sanrio Entertainment

Bret Taylor, Präsident, Salesforce

D. Robert Hale, Partner, ValueAct Capital

Kentaro Ohyama, Vorsitzender, IRIS-Gruppe

Yuichi Kitao, Präsident, Kubota Corporation

Shintaro Yamada, Geschäftsführer, Mercari

Kana Bougaki, Mitbegründerin, Makuake

Charles D. Lake II, Vorsitzender, Aflac Life Insurance Japan

Akio Yamaguchi, Generaldirektor und Präsident, IBM Japan

Asumi Saito, Mitbegründerin, Waffel

Toshiya Mori, Vorsitzender, KPMG Japan

Shinji Okuyama, Präsident, Google Japan

Reiko Hayashi, Direktorin und stellvertretende Vorsitzende, BofA Securities Japan

Jean-Francois Manzoni, Präsident, IMD

Dominique Turpin, Professor, IMD

Hirotaka Takeuchi, Professor, Harvard Business School, und andere

*Ausgelassene Ehrennamen und Titel, in keiner bestimmten Reihenfolge

Für das aktualisierte Programm https://ngmf.com/

Event Übersichtsplan

Datum: 9. November (Di) - 10. November (Mi), 2021 9:00-19:00 (JST)

Veranstaltungsort: IMPERIAL HOTEL, TOKIO

Karte: Virtueller Pass, 55.000 JPY (einschließlich Steuern)

Organisatoren: Nikkei Inc. und IMD, Harvard Business School

Unternehmenssponsoren: Google Japan, Kubota Corporation, KPMG Japan, ValueAct Capital, BHP

Sponsor: IBM Japan

Besonderer Unterstützer: Financial Times

Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/3oMmBmG

Informationen zu Nikkei

Nikkei ist eine weltweit bekannte Medienmarke für asiatische Nachrichten, die für ihren Qualitätsjournalismus und als vertrauenswürdiger Anbieter von Wirtschaftsnachrichten und -informationen geschätzt wird. Nikkei wurde 1876 in Japan als Anbieter von Marktnachrichten gegründet und hat sich zu einem der größten Medienunternehmen der Welt entwickelt, mit 37 ausländischen Redaktionen und rund 1.500 Journalisten weltweit. Nikkei hat die Financial Times im Jahr 2015 übernommen.

