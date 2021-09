CEPAL, BID e ALIDE assinam acordo de intercâmbio de conhecimentos na área de financiamento verde

WASHINGTON, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas (CEPAL), o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e a Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento (ALIDE) assinaram um acordo de cooperação para facilitar o acesso a informações para bancos de desenvolvimento da região, como parte da Plataforma de Financiamento Verde (GFL) criada pelo BID.

O acordo promove o intercâmbio de informações entre representantes dos setores público e privado, visando estimular inovações nos mercados financeiro e de capitais, particularmente nas áreas de desenvolvimento tecnológico e sustentável. O acordo faz parte das iniciativas do BID destinadas a aumentar o financiamento verde, apoiar ações de mitigação de impactos ambientais e promover modelos de negócios sustentáveis.

O acordo foi assinado por Alicia Bárcena, secretária executiva da CEPAL, Moisés Schwartz, gerente de instituições para o desenvolvimento do BID, e Edgardo Álvarez, secretário-geral da ALIDE.

"O desenvolvimento de uma Comunidade de Prática em torno dos desafios apresentados pelo financiamento do desenvolvimento sustentável e inclusivo na América Latina e no Caribe permitirá, sem dúvida, a alavancagem do conjunto de conhecimento existente dentro dos bancos de desenvolvimento na região", afirmou Alicia Bárcena.

"Nos últimos anos, a rede de bancos da ALIDE fez progressos significativos no campo do financiamento sustentável na América Latina e no Caribe. O estabelecimento da comunidade de prática e a assinatura do acordo, que visa fortalecer o importante trabalho dos bancos com conhecimento, melhores práticas e trabalho cooperativo, é um passo positivo. Sem dúvida, esta é uma iniciativa extraordinária", explicou Edgardo Alvarez.

No âmbito da Visão 2025, o BID identificou o grande potencial de parceria com ALIDE e CEPAL para que, entre as três entidades, possamos continuar a promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências e promover um diálogo em torno do financiamento sustentável na América Latina e no Caribe, por meio do desenvolvimento dessa comunidade de prática", afirmou Moisés Schwartz.

Um primeiro resultado do acordo é a criação desta inovadora Comunidade de Prática, a primeira composta por bancos de desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Essa nova comunidade digital irá operar dentro da plataforma GFL do BID. O anúncio da criação foi feito durante a reunião anual da ALIDE em maio.

Durante o anúncio, Edgardo Álvarez, secretário-geral da ALIDE, destacou sua importância no aprimoramento das sinergias entre as instituições signatárias por meio de uma única fonte. Juan Antonio Ketterer, chefe da divisão de Conectividade, Mercados e Finanças do BID, reiterou o compromisso do banco com o financiamento do setor verde e com a criação e disseminação do conhecimento, o que fortalece mutuamente as três instituições.

FONTE IDB

