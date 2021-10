Cepheid recibe la marca CE para Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus

La nueva versión "plus" de la prueba agrega un tercer gen objetivo para mejorar la detección de futuras variantes del SARS-CoV-2

SUNNYVALE, California, 14 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Cepheid anunció hoy que ha recibido la marca CE para Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus, una prueba de diagnóstico molecular rápido para la detección cualitativa de los virus que causan infecciones por la COVID-19, Gripe A, Gripe B y virus respiratorio sincitial (RSV) a partir de una sola muestra de paciente. La nueva versión plus de la prueba proporciona un tercer gen objetivo para la detección del SARS-CoV-2 para enfrentar el desafío de futuras mutaciones virales. Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus está diseñado para su uso en cualquiera de los más de 35.000 sistemas GeneXpert® de Cepheid ubicados en todo el mundo, con resultados entregados en aproximadamente 36 minutos.