Ceres Imaging étend ses solutions d'analyse de données agricoles à l'Europe

La société d'analyse de données a annoncé une nouvelle expansion au Portugal et en Espagne, poursuivant sa croissance mondiale réussie.

LISBONNE, Portugal, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Ceres Imaging , la société d'analyse de données qui conçoit des solutions d'agriculture de précision pour réduire les risques et améliorer les résultats en matière de durabilité, annonce son expansion au Portugal et en Espagne.

Ceres Imaging algorithms use cutting edge computer vision techniques to pinpoint crop health issues 2-3 weeks before they are visually apparent in the field. In this 3D Water Stress Index image, Ceres identifies areas within a field where yield may be impacted by water stress.

Ceres a fait ses débuts il y a plus de dix ans dans la région de la Silicon Valley en Californie et aide aujourd'hui bon nombre des plus grands propriétaires de terres agricoles au monde à détecter les actifs sous-performants et à identifier les opportunités pour le retour sur investissement le plus élevé dans leurs portefeuilles. Avec plus de 11 milliards de mesures individuelles au niveau des plantes capturées sur 22 millions d'acres et plus de 40 types de cultures, Ceres peut modéliser les impacts sur le rendement et le retour sur investissement des investissements d'une manière que d'autres entreprises ne peuvent pas.

Dans le cadre de son lancement, Ceres a mis en place une équipe de support client locale et a établi un réseau de pilotes pour ses images haute résolution qui volent dans les principales zones de culture.

« Nous sommes encouragés par notre accueil jusqu'à présent dans la région. Nous sommes impatients de tirer parti de notre expertise, basée sur nos expériences en Amérique du Nord, en Australie et en Amérique latine, pour aider les entreprises agricoles à protéger leurs rendements et à gérer leurs ressources naturelles rares », a déclaré Ramsey Masri, PDG de Ceres Imaging.

Ceres est utilisé par les entreprises agricoles mondiales pour protéger les rendements et améliorer les résultats en matière de durabilité, y compris l'efficacité de l'eau et l'efficacité de l'utilisation des nutriments. Avec Ceres, les managers peuvent :

Identifier les problèmes ayant un impact sur le rendement et calculer le retour sur investissement des améliorations du capital d'une manière que d'autres entreprises ne peuvent pas.

les problèmes ayant un impact sur le rendement et calculer le retour sur investissement des améliorations du capital d'une manière que d'autres entreprises ne peuvent pas. Générer des rapports sur les métriques clés de la ferme au niveau d'une usine, d'une ferme ou d'un portefeuille, ou créer des zones de rapport personnalisées pour correspondre à votre façon de travailler.

sur les métriques clés de la ferme au niveau d'une usine, d'une ferme ou d'un portefeuille, ou créer des zones de rapport personnalisées pour correspondre à votre façon de travailler. Être informés des problèmes de santé des cultures 2 à 3 semaines avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu et avant qu'ils n'affectent le rendement.

des problèmes de santé des cultures 2 à 3 semaines avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu et avant qu'ils n'affectent le rendement. Bénéficier de l'imagerie aérienne la plus précise disponible pour l'agriculture, y compris les données sur la chlorophylle, l'infrarouge couleur, l'indice d'activité végétale normalisé absolu et relatif, la thermique et le stress hydrique.

La vue holistique de Ceres combine des images haute résolution, des intégrations avec des capteurs de terrain IoT et des analyses par satellite pour prévoir le risque de rendement et aider les utilisateurs à agir. Ceres est unique parmi les sociétés d'analyse de données en offrant des images thermiques haute résolution et des informations au niveau de l'usine avec un délai de livraison de 48 heures ou moins. Alors que d'autres sociétés de données affichent des pixels d'un champ entier, mélangeant souvent le sol et la couverture du sol avec des informations sur les cultures, Ceres utilise des réseaux de neurones convolutifs pour mesurer uniquement la culture et fournir des informations quantifiables par plante. Avec des retours d'information quantifiés sur ce qui fonctionne, il est plus facile de hiérarchiser les ressources et de réagir rapidement aux conditions changeantes sur le terrain.

À propos de Ceres Imaging

Chez Ceres Imaging, nous concevons des solutions basées sur l'IA qui protègent le rendement et améliorent la résilience climatique. Nous pensons que l'avenir de l'agriculture dépend de la création des bons outils pour aider les agriculteurs, les assureurs, les prêteurs et les partenaires de développement durable à tirer le meilleur parti de leurs ressources limitées. En combinant des données sur le terrain avec des analyses avancées et des images haute résolution exclusives, nous construisons des opérations agricoles plus rentables et plus durables. Pour plus d'informations, visitez ceresimaging.net.

