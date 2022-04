Ceres Nanosciences crée seize centres d'excellence en épidémiologie des eaux usées dans le cadre de l'initiative RADx du NIH

MANASSAS, Va., 6 avril 2022 /PRNewswire/ -- Ceres Nanosciences (Ceres), une société privée qui fabrique des produits innovants pour améliorer la recherche en sciences de la vie et les tests de diagnostic, annonce la création de six nouveaux centres d'excellence en épidémiologie des eaux usées. Les nouveaux centres viennent s'ajouter aux neuf centres d'excellence existants annoncés précédemment en novembre 2021 et au programme d'analyse des eaux usées de la région d'Atlanta, géré par l'université Emory, tous soutenus par une subvention de 8,2 millions de dollars de l'initiative RADx® (Rapid Acceleration of Diagnostics) des National Institutes of Health (NIH).

Ces seize sites englobent des laboratoires d'analyse à but non lucratif, universitaires, de santé publique et commerciaux situés dans quatorze États, dont l'Arizona, la Californie, le Connecticut, l'Illinois, la Géorgie, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Maryland, le Massachusetts, New York, le Texas, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin, et fournissent des services d'analyse des eaux usées à quarante États.

Les centres surveillent régulièrement les eaux usées provenant d'un large éventail de sources, notamment des stations d'épuration, afin de fournir des informations sur les tendances générales en matière de virus dans un comté ou une ville ; des bassins versants, afin de faciliter la prise de décision en matière d'affectation des ressources de santé publique au niveau des quartiers ; et des bâtiments tels que les résidences universitaires, les centres de soins spécialisés, les établissements pénitentiaires, les écoles primaires et secondaires, les camps de vacances et les aéroports.

Chaque centre a été sélectionné en fonction de son aptitude à utiliser la capacité élargie pour étendre les services aux communautés mal desservies et défavorisées. Il est prévu qu'il partage les résultats avec les autorités de santé publique locales et étatiques, et qu'il soumette des données au système national de surveillance des eaux usées (NWSS) du CDC .

Chaque centre d'excellence a reçu le matériel et la formation sur place nécessaires à la mise en œuvre d'un protocole automatisé pour les particules Nanotrap®, qui permet de fournir le jour même les résultats des analyses des eaux usées pour plus de 100 échantillons par jour. Les acides nucléiques extraits à l'aide de ce protocole automatisé sont compatibles avec de nombreuses méthodes de détection des acides nucléiques, notamment la transcription inverse et la réaction en chaîne par polymérase quantitative (RT-qPCR), la transcription inverse et la PCR numérique en gouttelettes (RT-ddPCR), ainsi que le séquençage génomique.

« La capacité d'analyse des eaux usées que ce programme financé par le NIH a établie à l'échelle nationale s'avère essentielle pour surveiller l'augmentation des nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 », a déclaré Ben Lepene, directeur de la technologie chez Ceres Nanosciences. « Je suis également très enthousiasmé par les données que nous voyons et qui démontrent que la même méthode peut être utilisée pour permettre la surveillance des eaux usées d'un éventail beaucoup plus large de maladies infectieuses, y compris d'autres virus, bactéries et parasites. »

Vous pouvez lire les informations complètes à l'adresse suivante https://www.ceresnano.com/press-release-coe16 .

Contact pour les médias :

Ross M. Dunlap

Ceres Nanosciences, Inc

1 800 615-0418, poste 202

[email protected]

www.ceresnano.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1780598/Ceres_Nanosciences_Logo.jpg

SOURCE Ceres Nanosciences, Inc