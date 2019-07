Cerimônia de encerramento do WCG 2019 Xian, apresentando o valor da participação e o futuro

O WCG 2019 Xi'an não apresentou apenas um torneio de e-sports, mas também a visão de futuros e-sports, novos horizontes, trocas de conhecimentos, fóruns de prática, conferência, festival de música eletrônica de classe internacional e concursos de cosplay, criando um evento para que todos pudessem participar e estabelecendo um novo modelo de festival mundial de e-sports.

No torneio da categoria games de e-sports, a China ganhou quatro medalhas de ouro nos seguintes jogos: Warcraft III, Crossfire, Honor of Kings e DOTA2, tornando-se a grande campeã.

O WCG ensina o valor da "participação" e do "futuro" aos millennials com vários conteúdos. Não só os jogadores profissionais, mas também os jogadores amadores podem fazer desafios e tornarem-se campeões através da competição enquanto fazem amizades e formam memórias felizes.

Durante a cerimônia de encerramento, Jung Jun Lee, CEO do WCG, declarou: "Esta edição do WCG foi realmente um marco para nós. Somos uma das competições de e-sports mais antigas do mundo. O WCG abriu um capítulo emocionante e novo para o nosso futuro. Incentivamos a participação e a harmonia e usamos o espírito de competição para apontar o caminho a seguir para todos. Espero que vocês estejam ansiosos pelo próximo WCG 2020".

Informações detalhadas sobre o WCG encontram-se no site oficial do WCG (ko.wcg.com).

