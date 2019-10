Cerimônia de premiação do prêmio LUI Che Woo 2019

A cerimônia de premiação da noite teve a participação de convidados especiais, entre eles a honorável Sra. Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, chefe executiva da Região Administrativa Especial de Hong Kong; o honorável Sr. Tung Chee-hwa, vice-presidente do 13º Comitê Nacional da CPPCC (Conferência Consultiva Política do Povo Chinês); Professor TAN Tieniu, vice-ministro do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central de Hong Kong; Sr. Huang Lanfa, vice-presidente do Comitê de Ligação entre Hong Kong, Macau, Taiwan e o Exterior da CPPCC; Sr. Yang Yirui, comissário adjunto do Gabinite do Comissário do Ministério de Assuntos Exteriores da Região Administrativa Especial de Hong Kong; Dr. Lui Che-woo, fundador do prêmio LUI Che Woo e presidente do conselho de diretores e conselho de prêmios do prêmio LUI Che Woo; Professor Lawrence J. Lau, presidente do comité de indicações para o prêmio, além de outros membros respeitáveis dos órgãos administrativos do prêmio LUI Che Woo.

Fundador do prêmio, Dr. Lui Che-Woo falou de forma contundente na cerimônia de premiação e disse: "Alguns anos atrás, fundei o prêmio LUI Che Woo com base na minha crença na 'serenidade duradoura e harmonia compartilhada'. Espero que todos possam buscar a paz interior, tornando-se pessoas mais carinhosas e compreensivas e, juntos, possamos valorizar o que o mundo tem a nos oferecer. Certo de que as realizações dos vencedores advêm de muito esforço e são coerentes com a minha visão para o prêmio, sinto imensa felicidade."

A Sra. Carrie Lam também recebeu a palavra durante a cerimônia e congratulou os premiados do ano, dizendo: "É a minha terceira participação consecutiva na cerimônia de premiação do prêmio Lui Che Woo. É uma honra e um grande prazer estar aqui e ver a maneira esplêndida como a visão do Dr. Lui tem se concretizado. É um privilégio, também, juntar-me à homenagem àqueles que, com seus propósitos e paixão, servem de forma tão brilhante ao bem maior."

Vencedores do prêmio LUI Che Woo de 2019

O prêmio de sustentabilidade de 2019 foi concedido a The Nature Conservancy, uma organização ambiental global sem fins lucrativos que se dedica à preservação do solo e da água. A Nature Conservancy trabalha em conjunto com uma serie de empresas e pessoas para tratar de desafios como as mudanças climáticas, a escassez de água e de alimentos, entre outros. Atuante em mais de seis continentes e com a ajuda de mais de um milhão de membros, é um dos grupos ambientais mais eficazes e de maior alcance de todo o mundo. Em Hong Kong, a Nature Conservancy está criando e capacitando futuros líderes ambientais por meio de iniciativas educacionais.

"Gostaria de expressar meus profusos agradecimentos ao Dr. Lui. E por sua dedicação em fazer do mundo um lugar melhor", disse a Secretária Sally Jewell, CEO da The Nature Conservancy, ao aceitar o prêmio em nome de sua organização. "A mudança é possível, mas é preciso ter coragem, comprometimento e, acima de tudo, liderança. Meus colegas e eu acreditamos que Hong Kong e toda a região da Ásia-Pacífico podem liderar o mundo em direção a um futuro mais sustentável", acrescentou.

O prêmio de melhoria do bem-estar de 2019 foi concedido à Dr. Jennifer A. Doudna, coinventora da CRISPR-Cas9, uma revolucionária tecnologia de edição de genoma que permite que material genético seja adicionado, retirado ou alterado em células de animais e vegetais. Seu trabalho trouxe esperança a milhões de pessoas e tem uma vastidão de aplicações para a melhoria do bem-estar humano. A CRISPR-Cas9 tem sido considerada uma das descobertas mais incríveis do mundo pelo seu potencial de tratar ou prevenir doenças como fibrose cística, doença falciforme e até HIV e câncer, além de poder ajudar a criar plantas mais resistentes às mudanças climáticas e de maior valor nutricional.

Ao receber o prêmio na cerimônia de premiação, a Dr. Jennifer A. Doudna disse, "Acredito, de verdade, que a mensagem positiva do Dr. Lui Che-Woo e nossos esforços coletivos para a construção de um mundo mais harmonioso passam trazer benefícios à nossa saúde, à nossa felicidade e ao um futuro de sucesso. Hoje é uma oportunidade para refletirmos de que maneira nossas abordagens e trabalho em si podem contribuir para o desenvolvimento de um futuro melhor".

O prêmio de energia positiva de 2019 foi concedido a Fan Jinshi. Espalhando energia positiva e demonstrando inabalável determinação ao superar tantas dificuldades sociais, culturais e financeiras, Jinshi dedicou 56 anos às Grutas de Mogao, em Dunhuang, na China. Este importante patrimônio cultural abriga uma das mais importantes coleções da cultura budista e outros artefatos históricos. O comprometimento heroico de Fan ao estudo e preservação trouxe benefícios tanto ao local quanto possibilitou maior compreensão, por todo o mundo, das Grutas. Suas maiores contribuições para a preservação digital e grande disseminação definirão novos parâmetros para a preservação cultural.

Sra. Fan recebeu pessoalmente o prêmio esta noite e comentou: "É uma grande honra proteger, estudar e promover as Grutas Mogao de Dunhuang. Esta tarefa árdua, mas significativa, merece não apenas a dedicação de toda a minha vida, mas também a contínua contribuição das gerações futuras".

Harmonia e energia positiva contagiantes por meio da dança

Os convidados da cerimônia de premiação puderam assistir um número especial apresentado pelo primeiro grupo de dança surdo de Taiwan e outros talentos locais. A fundadora e bailarina principal, Lin Chinglan nasceu com uma deficiência auditiva severa, mas não deixou que sua deficiência a definisse. Ela se dedicou à dança e superou inúmeras dificuldades para se tornar bailarina profissional e fundar seu próprio grupo, que oferece uma plataforma criativa para que bailarinos com dificuldades auditivas possam expressar-se.

Uma porta-voz conhecida que capacita outras pessoas a irem em busca de seus sonhos, Lin Chinglam demonstra infinita energia positiva por meio de sua determinação.

Sobre o prêmio LUI Che Woo

Criado em 2015 pelo Dr. LUI Che Woo, o Prêmio LUI Che Woo – Prêmio para a civilização mundial é um prêmio internacional de vários setores pelo desenvolvimento da civilização mundial e para inspirar as pessoas a construírem um mundo mais harmonioso. Esse prêmio inovador ocorre uma vez ao ano, com o objetivo de reconhecer e homenagear indivíduos ou organizações do mundo todo por suas incríveis contribuições e estimular a continuação desse trabalho com três objetivos: desenvolvimento sustentável do mundo, melhoria do bem-estar da humanidade, promoção da atitude positiva e aumento da energia positiva.

Cada vencedor recebe um prêmio em dinheiro no valor de HK$ 20 milhões (equivalentes a aproximadamente US$ 2,56 milhões), um certificado e um troféu. Cada prêmio é concedido a um único premiado, seja indivíduo ou empresa.

O Prêmio LUI Che Woo é administrado e gerenciado pela LUI Che Woo Prize Limited, uma empresa de caridade limitada por garantia estabelecida em Hong Kong.

