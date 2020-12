Cerimônia do 1º Prêmio APIMEC IBRI acontece hoje

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A solenidade do 1º Prêmio APIMEC IBRI ocorre nesta segunda-feira, 07 de dezembro de 2020, a partir das 18:30. Para acompanhar a solenidade, é preciso fazer a inscrição por meio do link: https://lnkd.in/dDq2DAn

A premiação tem abrangência nacional e é realizada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais) e pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

O Prêmio tem cinco categorias: (a) Melhor Analista de Valores Mobiliários credenciado na APIMEC; (b) Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários (PJ - Pessoa Jurídica credenciada na APIMEC); (c) Melhor Profissional de Relações com Investidores; (d) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Small/Middle Cap; e (e) Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Large Cap.

A votação foi direta e realizada por analistas "Pessoa Física" credenciados e associados pela APIMEC Nacional, além de associados efetivos do IBRI.

Conheça os indicados de cada categoria:

Melhor Analista de Valores Mobiliários

Domingos Toledo Piza Falavina

Eduardo Nishio

Eduardo Whitaker de Assumpção Mattos Rosman

Marcos Moreno Chagas Assumpção

Thiago Bovolenta Batista

Melhor Casa de Análise de Valores Mobiliários

Banco BTG Pactual

Banco J.P. Morgan

Bradesco

Credit Suisse

Itaú Unibanco

Melhor Profissional de RI

Bruno Brasil

Carlos Vagner Firetti

Geraldo Soares

Leandro de Miranda Araujo

Rodrigo Maia

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Small/Middle Cap

Banco ABC Brasil

Banrisul

Embraer

Movida

Randon

Melhor Prática e Iniciativa de RI – Large Cap

Bradesco

Itaúsa

Itaú Unibanco

Magazine Luiza

Vale

1º Prêmio APIMEC IBRI - Anastácio Fernandes Filho, presidente do Conselho de Administração do IBRI, diz que o objetivo do prêmio é estimular o desenvolvimento do mercado de capitais, "disseminar boas práticas e iniciativas, além de valorizar os profissionais. Com a premiação, almejamos ter um mercado de capitais cada vez mais forte, ativo e com regras claras em sintonia com as melhores práticas", enfatiza.

O voto foi secreto (criptografado) e auditado. A solenidade de premiação será em plataforma digital, por causa da pandemia (COVID-19).

"A primeira edição do Prêmio APIMEC IBRI 2020 deverá registrar quem se destacou em período desafiador com a pandemia e com a presença crescente de pessoas físicas como investidores, o que exigiu uma comunicação mais didática e assertiva", diz Ricardo Tadeu Martins, presidente da APIMEC Nacional.

O Comitê de Premiação é formado por representantes da APIMEC (Ricardo Martins, Eduardo Werneck e Lucy Sousa) e do IBRI (Geraldo Soares, Fernando Foz e Rodrigo Maia).

O 1º Prêmio APIMEC IBRI conta com o patrocínio da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), BNY Mellon, Innova, Shearman&Sterling, e MZ.

Segue link do Regulamento: https://www.premioapimecibri.com.br/wp-content/uploads/sites/486/2020/11/Regulamento-Pre%CC%82mio-APIMEC.IBRI-27.10.2020.pdf

Mais informações: https://www.premioapimecibri.com.br/

Inscreva-se para participar da solenidade do 1º Prêmio APIMEC IBRI por meio do link: https://lnkd.in/dDq2DAn

