CERRADO PARA DISFRUTAR MILLER TIME: MILLER LITE Y J BALVIN TE PAGARÁN LA CERVEZA* PARA LA VÍSPERA DE AÑO NUEVO Y RETRIBUYEN A LOS NEGOCIOS LATINOS

CHICAGO, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las pequeñas empresas tradicionalmente tienen que trabajar más horas para adaptarse al tráfico de visitantes durante año nuevo, debido a que las personas tienen la costumbre de hacer las compras de cerveza a última hora. Miller Lite y J Balvin están pidiendo a los fiesteros que compren sus cervezas días antes de las fiestas de despedida de año para que las empresas locales puedan tomarse la noche libre y disfrutar de un muy merecido Miller Time con sus seres queridos.

Cerrado para Disfrutar Miller Time (PRNewsfoto/Molson Coors)

En lugar de comprar en la víspera de Año Nuevo, los fanáticos de 21 años o más, en los estados que cumplan los requisitos, pueden conseguir su cerveza cortesía de Miller Lite y J Balvin* entre el 26 y el 30 de diciembre. Los consumidores pueden reclamar su descuento* visitando MillerLite.com/NYE y subiendo un recibo de compra de un paquete de *6 cervezas comprado entre el 26 y el 20 de diciembre.

Closed for Miller Time (Cerrado para Disfrutar Miller Time) es parte de la alianza entre Miller Lite y J Balvin que se anunció a principios de este año. Para introducir esta alianza la cervecera y el artista sorprendieron a sus fanáticos tomando control de una bodega, presentándoles una experiencia inmersiva con J Balvin.

"Lo que me encanta de mi alianza con Miller Lite es que estamos agradeciendo a la comunidad y ayudando a que nuestra gente la pase bien con sus seres queridos", afirmó Balvin. "Todos se merecen celebrar esta Víspera de Año Nuevo y disfrutar de Miller Time con su familia y amigos. Todo lo que tienen que hacer es conseguir su cerveza antes de esa noche en su tienda favorita, y nosotros nos encargaremos del resto para apoyar una buena causa."

Para continuar apoyando una causa muy importante, Miller Lite donará $50,000 al Accion Opportunity Fund, para un total de $100,000 hasta la fecha a través de la alianza con J Balvin. Esta organización sin fines de lucro proporciona capital accesible, recursos educativos, asesorías y una red de contactos a propietarios de pequeños negocios, y además promueve la justicia racial, de género y económica para todos.

"Decidimos trabajar con J Balvin por lo quien él es con sus amigos y familiares: simplemente José. "Él es totalmente auténtico, se describe a sí mismo como un 'tipo normal' y le apasiona apoyar a aquellos que trabajan duro durante las fechas festivas, y que merecen un tiempo libre para pasarlo con familiares y amigos", indicó Sofia Colucci, vicepresidenta de la familia de marcas Miller. "Esperamos que esta iniciativa inspire a otros a hacer sus compras con anticipación en lugar de apurarse a comprar cerveza el día del evento. Con este simple acto, nuestros fanáticos nos ayudarán a retribuir a la comunidad, permitirán que otros puedan pasar tiempo con su gente y brindarán un poco de apoyo adicional a los pequeños negocios en todas partes durante esta temporada navideña".

Para conocer más novedades sobre la alianza entre Miller Lite y J Balvin, los fanáticos deben seguir @MillerLite en Instagram, Twitter y Facebook.

*Reembolso. Se requiere la compra de bebidas alcohólicas. Solo para mayores de 21 años. Válido del 26/DIC/21 al 30/DIC/21, o hasta agotar stock. La oferta varía por estado (en algunos estados el precio total antes de impuestos, en otros el 50 %). No válido para AL, AR, HI, IN, LA, MN, MO, NC, TX, UT, WV y donde esté prohibido por ley. Pueden aplicar tarifas por mensajería y datos. Reembolso a través de PayPal o Venmo. No puede combinarse con otras ofertas. Para más detalles, incluidas limitaciones por estado, consulta aquí.

Acerca de Miller Brewing Company

Miller Brewing Company fue fundada en 1855 por Frederick J. Miller cuando compró Plank Road Brewery en Milwaukee, una ciudad que eligió como el mejor lugar para una cervecería gracias a su acceso a agua de excelente calidad. Miller Lite, la cerveza pilsner ligera original de gran sabor, (MillerLite.com, Facebook.com/MillerLite, @MillerLite en Twitter, YouTube.com/MillerLite) se presentó a nivel nacional en 1975 y se encuentra entre las cinco cervezas más vendidas en Estados Unidos. La cerveza más antigua de la cervecería es Miller High Life (MillerHighLife.com, Facebook.com/MillerHighLife, @MillerHighLife en Twitter). Conocida como el champán de las cervezas, se introdujo en 1903 y todavía se elabora con la misma cepa de levadura que Miller llevaba en el bolsillo desde Alemania. Miller Genuine Draft (MGD.com, Facebook.com/MillerGenuineDraft, @Miller_Global en Twitter), presentada en 1986, es la cerveza de barril envasada y filtrada en frío original. Miller Brewing Company es parte de la unidad de negocios de América del Norte de Molson Coors Beverage Company. Obtenga más información en MolsonCoors.com, en Facebook.com/MolsonCoors o en Instagram y Twitter a través de @MolsonCoors.

Acerca de Accion Opportunity Fund

Accion Opportunity Fund trabaja para crear un sistema financiero inclusivo y saludable que apoye a los propietarios de pequeños negocios, al poner en contacto a los emprendedores con capital accesible, recursos educativos, asesoramiento, y redes de contactos. A través de alianzas innovadoras y estrategias de divulgación llegamos a emprendedores de color, de bajos ingresos y mujeres, que a menudo carecen de acceso a los servicios financieros que necesitan para construir y hacer crecer sus negocios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708840/Closed_for_Miller_Time_Key_Visual.jpg

FUENTE Molson Coors

SOURCE Molson Coors