Certa obtient les distinctions Top Tech et Customer Value dans le domaine de la gestion des risques de The Hackett Group®

SARATOGA, Californie, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Certa, une plateforme d'IA dédiée à la gestion des risques liés aux tiers, à la conformité et au monitoring, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée lauréate d'un badge dans la SolutionMap du printemps 2026 de The Hackett Group®, dans la catégorie Gestion des risques. L'entreprise a été reconnue à la fois dans les catégories « Top Tech - Risk Management » et « Customer Value - Risk Management ». Elle a également été reconnue comme fournisseur validé dans le cadre de l'évaluation comparative rigoureuse des technologies d'approvisionnement basée sur les données de l'industrie.

Badge Images Courtesy of The Hackett Group® Spring 2026 SolutionMap.

SolutionMap est l'œuvre des analystes Solution Intelligence de The Hackett Group (anciennement l'équipe d'analystes Spend Matters™) qui évaluent les capacités réelles des des fournisseurs et valident leurs performances grâce aux commentaires de clients indépendants.

Dans son édition du printemps 2026, les analystes de The Hackett Group® ont évalué 118 fournisseurs dans 16 catégories « source-to-pay » (S2P). L'étude examine l'efficacité de l'intégration des solutions entre les modules, les suites, les ERP et les écosystèmes technologiques plus importants, ainsi que la maturité et l'impact des capacités avancées telles que l'IA. L'étude propose des informations exploitables qui aident les acheteurs à présélectionner les fournisseurs, à valider les demandes et à réduire les risques lors de la sélection des technologies.

« Le fait d'être reconnu par The Hackett Group® valide notre stratégie et les résultats que nous obtenons pour nos clients et la direction du marché », a déclaré Emilia Meldrum-Taylor, responsable de la recherche chez Certa. « Les approches traditionnelles en matière de risques liés aux tiers ne peuvent pas suivre. L'avenir est aux plateformes natives de l'IA qui apprennent, s'adaptent et permettent aux équipes de gérer les exceptions et d'avancer plus vite en toute confiance. »

« Le coût d'un mauvais achat est plus élevé que jamais et la montée en puissance du marketing de l'IA a rendu plus difficile le tri des informations pertinentes », a déclaré Carina Kuhl, directrice, Solution Intelligence chez The Hackett Group®. « SolutionMap fournit aux dirigeants des informations valables - des listes restreintes claires, des comparaisons crédibles et des capacités validées - pour les aider à prendre des décisions en toute confiance. »

À mesure que les capacités d'IA deviennent la norme au sein des plateformes d'approvisionnement, la différenciation repose de plus en plus sur des performances éprouvées et sur les résultats obtenus chez les clients. SolutionMap procure aux responsables des achats la clarté nécessaire pour sélectionner les solutions les mieux adaptées, tout en offrant aux fournisseurs un cadre fiable pour démontrer leur valeur.

Pour consulter l'intégralité de l'analyse SolutionMap printemps 2026 et en savoir plus sur la méthodologie d'évaluation des technologies d'approvisionnement du Hackett Group, consultez le site https://solutionmap.poweredbyhackett.com/dashboard/.

À propos de Certa

Certa, un leader nommé par Gartner® dans son Magic Quadrant™ pour les outils de gestion des risques des tiers, unifie le cycle de vie complet de la gestion des risques des tiers - de l'intégration à la conformité continue. Certa dessert des organisations dans les domaines des services financiers, de la santé, des sciences de la vie, de la fabrication et d'autres industries réglementées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus : www.certa.ai

Contact :

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