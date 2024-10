Certifié WVTA ! HONGQI EH7 a reçu le feu vert pour accéder au marché de l'UE.

CHANGCHUN, Chine, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AAu cours du Salon de l'automobile de Paris 2024, le modèle de nouvelle énergie HONGQI EH7, développé indépendamment par FAW HONGQI, a reçu le certificat d'homologation de l'ensemble du véhicule de l'Union européenne (EU-WVTA) délivré par le ministère luxembourgeois des Transports (SNCH) comme prévu. Ce résultat indique que le modèle est conforme aux dernières réglementations obligatoires de l'Union européenne en matière d'accès, ce qui permet des exportations à grande échelle vers les États membres de l'UE et d'autres pays et régions reconnaissant la certification EU-WVTA.

Le 14 octobre, FAW HONGQI et TÜV Rheinland ont organisé une cérémonie officielle de certification à laquelle ont assisté Lu Yu, directeur du département des produits de HONGQI Overseas, Liu Hongtao, directeur général de HONGQI Overseas, et Massimo Bianchi, vice-président de TÜV Rheinland Western Europe.

La certification WVTA est reconnue internationalement comme l'un des systèmes de certification les plus prestigieux. L'équipe de projet de HONGQI a réalisé tous les tests en seulement deux mois et demi, obtenant ainsi le certificat WVTA et démontrant l'efficacité de HONGQI. La délivrance de ce certificat a jeté des bases solides pour l'entrée de la marque HONGQI sur le marché de l'UE, soulignant ainsi la détermination de la marque à accélérer son expansion à l'étranger, à saisir les opportunités du marché et à consolider sa position en tant que « nouvelle marque automobile de luxe du monde ».

Lors de la cérémonie de certification, Lu Yu a déclaré : « La coopération entre HONGQI et TÜV Rheinland a été cruciale pour l'obtention du certificat WVTA. J'aimerais féliciter les équipes de projet des deux parties et j'espère que nous continuerons à renforcer notre collaboration avec le groupe TÜV dans divers domaines, à conclure des alliances solides et à établir un modèle de coopération industrielle pour créer ensemble un avenir meilleur. »

Massimo Bianchi a déclaré : « FAW est un client important de TÜV Rheinland. Notre réseau mondial et notre expertise technique sont essentiels pour aider les constructeurs automobiles chinois, y compris FAW, à atteindre leurs objectifs de mondialisation. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération avec FAW à l'avenir ».

HONGQI s'est toujours engagé à fournir des solutions de transport de haute qualité, sûres et fiables aux consommateurs du monde entier, en veillant à ce que les clients européens aient accès à des véhicules électriques avancés répondant aux normes de sécurité les plus strictes. Grâce à ses caractéristiques de sécurité innovantes et à son respect strict de la réglementation, le HONGQI EH7 vise à offrir une expérience de conduite exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les acheteurs de véhicules électriques qui recherchent à la fois la performance et la sécurité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534498/image_5028817_33109180.jpg