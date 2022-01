CES 2022: Coway pone al alcance del público productos inteligentes para hogares más saludables en la República Dominicana

SEÚL, Corea del Sur, 7 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", está presentando sus últimas innovaciones en soluciones para el cuidado de la salud en el hogar en el CES 2022, que se lleva a cabo esta semana. Algunas de las innovaciones dignas de verse en el evento son los colchones, los purificadores de agua, los purificadores de aire y los bidés de la empresa.