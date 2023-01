CES 2023: LG oferece conforto e elegância com o novo ARTCOOL GALLERY

Novo ar-condicionado residencial cria ambiente chique e confortável com seu design elegante, função de conteúdo personalizável e o renomado compressor DUAL Inverter da LG

SÃO PAULO, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics está pronta para apresentar seu mais recente ar-condicionado ARTCOOL Gallery na CES 2023. Com uma tela LCD de 27 polegadas e opções atualizáveis, o novo modelo pode exibir conteúdo personalizado para combinar com qualquer estação ou para refrescar instantaneamente a sala usando o aplicativo LG ThinQ. Ele também oferece resfriamento e aquecimento com eficiência energética com o DUAL Inverter Compressor™ e fluxo de ar indireto de 3 vias, além de proporcionar um desempenho mais higiênico com AI Dry™ e oferecer uma variedade de recursos fáceis de usar.

Divulgação: LG Electronics

Apresentando conteúdo exclusivo em uma tela LCD emoldurada com uma estrutura simples e sofisticada, o ARTCOOL Gallery dá a impressão de estar olhando para uma obra de arte. Com o aplicativo ThinQ, os usuários podem selecionar entre uma variedade de imagens estáticas e animadas – ou escolher entre suas fotos pessoais favoritas. O novo modelo pode ser facilmente gerenciado usando o controle remoto inteligente incluso ou por meio de um aplicativo móvel1 que permite aos usuários escolher configurações e funções, monitorando o status do aparelho a partir qualquer lugar em tempo real.

Equipado com o Compressor DUAL Inverter da empresa, o novo ARTCOOL Gallery apresenta resfriamento com eficiência energética, usando até 70% menos energia do que um ar-condicionado residencial convencional2. E o fluxo de ar de 3 vias do novo modelo fornece fluxos de ar indiretos adequados para o espaço.

O mais recente ARTCOOL Gallery da LG também ajuda a criar um ambiente interno tranquilo e confortável, operando com níveis de ruído tão baixos quanto 20 decibéis e fechando sua aleta inferior no modo de hibernação para não perturbar o descanso dos usuários³.

O ARTCOOL Gallery fornece um fluxo de ar perfeitamente fresco graças ao recurso AI Dry da LG. Definindo automaticamente o tempo de secagem ideal com base no tempo de operação e na seleção do modo, o AI Dry remove efetivamente qualquer umidade que se formou dentro do ar-condicionado. O novo modelo também possui uma grade inferior que pode ser facilmente removida para limpeza4, e uma tampa que facilita a instalação.

"Com a combinação exclusiva de conteúdo personalizado e tecnologias de ponta, a nova e inovadora solução de ar da LG foi projetada para ajudar a proporcionar aos consumidores uma vida melhor em casa." disse Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Oferecendo desempenho excepcional e temas artísticos adequados para todos os gostos e estações, nosso mais recente ar-condicionado ARTCOOL Gallery proporciona conforto e elegância o ano todo".

Os visitantes do stand da LG (nº 15501, Las Vegas Convention Center) na CES 2023, de 5 a 8 de janeiro, poderão ver todas as inovações mais recentes da empresa, incluindo o novo ar-condicionado ARTCOOL Gallery.

1 Atualmente compatível apenas com dispositivos baseados no sistema operacional Android.

2 Com base nos testes da TÜV Rheinland realizados de acordo com os métodos de teste internos da LG, comparando o tempo de resfriamento e o consumo de energia. Teste realizado em uma câmara de 69 m3 (4,3 x 7,0 x 2,3m) a uma temperatura de 33o C com umidade relativa de 60 por cento usando ar-condicionado LG com Compressor DUAL Inverter (modelo US-Q242Kxy0, US-Q122Jxy0) e ar condicionando LG com compressor de velocidade constante (modelo TS-H2465DA0, TS-H122TDA) a uma temperatura definida de 26o C. A economia de energia é medida comparando o consumo de energia dos dois modelos durante 8 horas de operação.

³ Testado no laboratório interno da LG medindo o nível médio de ruído do produto no 'Modo de Hibernação' (19,6 decibéis). Os resultados podem variar dependendo do ambiente de uso real.

4 Os usuários podem acessar e limpar o filtro do ar-condicionado ARTCOOL Gallery após remover a grade inferior.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1977196/Artcool_Gallery.jpg

